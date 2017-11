Nadal s-a retras de la Turneul Campionilor

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, liderul clasamentului mondial ATP, s-a retras, marţi, din Turneul Campionilor de la Londra, din cauza unei accidentări la genunchi. În primul meci susținut luni seară, Nadal a cedat în fața belgianului David Goffin, locul 8 ATP, scor 6-7 (5/7), 7-6 (7/4), 4-6, după două ore şi 41 de minute de joc. În vârstă de 31 de ani, Nadal a resimţit dureri puternice la genunchiul drept încă dinaintea turneului ATP 250 de la Basel, la finalul lunii octombrie, şi s-a mai retras înaintea sfertului de finală din cadrul competiţiei de Masters Series de la Paris, la începutul lunii noiembrie.

„Am avut angajament faţă de eveniment, faţă de oraş, faţă de mine. Am încercat din greu. Am făcut ce trebuia să fac pentru a încerca să fiu pregătit să joc. Dar nu sunt cu adevărat pregătit să joc. M-am luptat foarte mult în timpul meciului, dar ştiam că va fi probabil ultimul al sezonului pentru mine. Nu este deloc vorba despre o decizie. E vorba despre durere. Nu pot să am putere suficientă pentru a continua să joc. Am încercat şi cred că a fost un miracol scorul atât de apropiat din timpul meciului. Voi continua să muncesc din greu pentru a rămâne în top şi pentru a avea pe mai departe şansa de a lupta pentru lucrurile importante. Nu a fost deloc o senzaţie plăcută pe teren, dar am avut un sezon de neuitat”, a spus Nadal, care va fi înlocuit de un alt spaniol, Pablo Carreno Busta, locul 10 ATP, îi va lua locul liderului ATP pentru următoarele două etape ale grupei. În celălalt meci din grupa „Pete Sampras”, bulgarul Grigor Dimitrov, locul 6 ATP, l-a învins pe austriacul Dominic Thiem, locul 4 ATP, scor 6-3, 5-7, 7-5.