Neregulile găsite de Curtea de Conturi la companii de stat constănțene

10:05:19 / 04 Februarie 2016

Despre nepotisme si fentarea sistemului. 6 ore d emunca la statia de epurare Palazu Mare si apoi 3 zile livere

Neregului la TBC.spitalul de la Palazu.nu vedeti?sotia unui angajat de la statia de epirare de acolo a fost angajata la spital.nepotismele functioneaza..iar acei angajati de la statia de epurare.primesc spor de noapte de ani de zile.dar ei n au stat o mopate la munva.E normal asa ceva?mai grav e ca i vezi plimbandu-se cand ei ar tb.sa fie de munca,sa fie pana la 7 seara la munca sau pana dimineata si partea mai grava e ca sunt pontati de doua ori.spor de noapte la statia de epurare si angajati in alte locatii:gen atelier mecanic.propria afacere.ospatar la restaurant.E normal ca acesti oameni sa dea inapoi banii ptr sporul de nopate pe care l-au primit.Se poate verifica.Merg la munca la ora 7 si la ora 1 dupa amiaza pleaca..si mai intra peste doua zile la munca.ca ei chipurile au stat in tura de noapte si tb.sa se refaca..Domnul Borgazi Erdin sa se asteote la un control..si acel domn inginer.car epemrite asa.ceva.Nu exista pentru aceti angajati un pontaj,sa arate la ce ora vin si ce ora plaeaca?pentru ce acesti 5 oameni de lucreaza acolo figureaza ca sunt platiti in doua locuri.la celalalt la negru.bineinteles.Rusine pentru manager.Telegraf nu sesizeaza managerul.pe Felix Stroe?e ca pe vremea lui Ceasca.cand anagajatele de la casele de copii plecau cu manacrea copiilor.as asi acesti oameni.fura statul intr-un maniera jalnica si nimeni nu i vede.