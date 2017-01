Nirvana, Kiss, Cat Stevens şi Peter Gabriel, printre artiştii incluşi în Rock and Roll Hall of Fame

Trupa Kiss, Peter Gabriel şi Cat Stevens s-au numărat printre artiştii care au fost incluşi, joi seară, în Rock and Roll Hall of Fame, la cea de-a 29-a ceremonie a acestei fundaţii, ce a avut loc la Barclays Center din Brooklyn, New York. Trupa Kiss, cunoscută pentru hituri precum ”Rock and Roll All Nite” şi ţinutele extravagante, care a inspirat artişti precum Lady Gaga şi Garth Brooks, nu a comentat decizia fundaţiei Rock and Roll Hall of Fame de a onora doar cei patru membri fondatori ai formaţiei: Paul Stanley, Peter Criss, Ace Frehley şi Gene Simmons, excluzând doi componenţi actuali, Eric Singer şi Tommy Thayer. ”Suntem copleşiţi de faptul că ne aflăm pe această scenă”, a declarat membrul fondator Gene Simmons, în timpul ceremoniei.

După ce a primit trofeul din partea lui Chris Martin, solistul trupei Coldplay, cântăreţul britanic Peter Gabriel a cântat piesele ”Digging in the Dirt” şi ”In Your Eyes”, de pe coloana sonoră a filmului ”Say Anything / Spune orice” din 1989. În discursul de acceptare a premiului, fostul solist al trupei Genesis a adus un omagiu muzicii, despre care a spus că îi poate face pe oameni să se simtă plini de viaţă şi să-i convingă de faptul că lumea ar putea şi ar trebui să fie un loc mult mai bun.

Cat Stevens, care s-a convertit la islamism şi şi-a schimbat numele în Yusuf Islam, a avut probleme cu obţinerea unei vize de intrare în SUA, prezenţa sa la ceremonie fiind confirmată abia cu câteva zile înainte de eveniment. ”Nu am crezut niciodată că voi fi pe aceeaşi scenă cu trupa Kiss, să fim sinceri”, a afirmat acesta.

Trupa rock Nirvana, cântăreaţa country Linda Ronstadt şi duo-ul rock-soul Hall and Oates s-au aflat printre ceilalţi artişti care au fost incluşi anul acesta în Rock and Roll Hall of Fame, un muzeu aflat în oraşul Cleveland din statul american Ohio. Linda Ronstadt, diagnosticată cu Parkinson în 2013, nu a participat la ceremonie, iar membrii trupei Nirvana, al cărei solist, Kurt Cobain, s-a sinucis în 1994, la vârsta de 27 de ani, nu au susţinut un recital în timpul evenimentului. Totodată, artiştii Stevie Nicks, Bonnie Raitt, Carrie Underwood, Emmylou Harris şi Sheryl Crow i-au adus un omagiu muzical Lindei Ronstadt, al cărei premiu a fost anunţat de Glenn Frey, membru fondator al trupei Eagles. Brian Epstein, impresarul formaţiei The Beatles până la moartea sa, în 1967, şi Andrew Loog Oldham, managerul trupei The Rolling Stones, au primit Premiul „Ahmet Ertegun“ pentru întreaga carieră.

Premiile au fost acordate în urma votului exprimat de cei peste 700 de membri ai fundaţiei Rock and Roll Hall of Fame. Fanii au avut posibilitatea să voteze online, iar trei artişti dintre cei cinci selectaţi de aceştia au fost premiaţi la ceremonia Rock and Roll Hall of Fame. În 2013, artiştii incluşi în Rock and Roll Hall of Fame au fost regina disco Donna Summer, grupul hip-hop Public Enemy, cântăreţul şi compozitorul Randy Newman, trupele rock Rush şi Heart şi cântăreţul şi producătorul muzical Quincy Jones.