Nou record de transmitere de date informatice

TEHNOLOGIE INOVATOARE Cercetătorii din cadrul IBM au stabilit un nou record pentru transmiterea de date printr-un cablu de fibră optică multimod, un tip de cablu care este, de obicei, folosit pentru a conecta calculatoarele din apropiere, într-o singură clădire sau dintr-un campus. Această reuşită a demonstrat că tehnologia existentă în prezent pentru a trimite date pe distanţe scurte ar trebui să poată răspunde nevoii în creştere de a transmite informaţiile dintre servere, centre de date şi supercomputere până la sfârşitul acestui deceniu. Trimiterea de date la o rată de 64 gigabiţi pe secundă (Gb/s) printr-un cablu de 57 de metri lungime, folosind un laser VCSEL, a fost cu circa 14% mai rapidă decât recordul precedent şi de circa 2,5 ori mai rapidă faţă de capacităţile tehnologice comerciale de astăzi. Pentru a trimite datele, cercetătorii au folosit un cod binar standard non-return-to-zero (NRZ). ”Alţi cercetători au crezut că această modulare nu ar permite rate de transfer mult mai rapide decât de 32 Gb/s”, a explicat cercetătorul Dan Kuchta din cadrul Centrului de Cercetare IBM TJ Watson, din New York. Mulţi specialişti consideră că atingerea unor rate de transmisie mai mari ar avea nevoie de modele de modulare mai complexe, cum ar fi puls-amplitudine modulare-4 (PAM-4).

ALTERNATIVĂ IEFTINĂ Pentru a se obţine transferurile de mare viteză, cercetătorii s-au folosit de lasere VCSEL, tehnologie brevetată de Universitatea Tehnologică Chalmers din Suedia, dar şi de cipuri din silicon-germanium dezvoltate de IBM. Cipul receptor are un design unic, ce realizează simultan viteze mari, dar are şi o sensibilitate cu mult superioară celor din oferta comercială. Cipul driver efectuează şi egalizarea transmiterii, care lărgeşte lăţimea de bandă a link-ului optic. Deşi această metodă a fost utilizată pe scară largă în comunicarea electronică, ea nu a fost încă folosită în comunicaţiile prin fibre optice. Cercetătorii se bazează, de obicei, pe o regulă care spune că rata de transfer de date uşor de utilizat este de aproximativ 1,7 ori peste lăţimea de bandă. Acest lucru înseamnă că folosindu-se un laser VCSEL, care are o lăţime de bandă de circa 26 GHz, rata ar fi de doar 44 Gb/s.

Vitezele rapide s-au înregistrat numai pe o distanţă de 57 de metri, întrucât această tehnologie nu este concepută pentru a trimite date de pe un continent pe altul. În schimb, este cea mai potrivită pentru transmiterea de date între calculatoarele din aceeaşi clădire. Circa 80% dintre cablurile folosite de centrele de date şi majoritatea, dacă nu toate, dintre cablurile folosite pentru supercalculatoare sunt mai mici de 50 de metri lungime. Noua tehnologie este pregătită pentru comercializare. Rezultatele experimentului au fost prezentate cu mare sucees în cadrul Conferinţei OFC, în intervalul 9-13 martie, la San Francisco.