Nu scăpăm de vremea mohorâtă

Vremea va fi urâtă și în următoarele zile în Dobrogea, cu ploi și cer înnorat, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Potrivit unei atenționări meteorologice valabile până vineri, 27 noiembrie, la ora 9.00, în regiunile sudice şi sud-estice vor predomina ploile, iar cantităţile de apă vor depăşi local 20 l/mp şi izolat 35 l/mp. Totodată, în aceste regiuni, dar şi la munte, vântul va avea intensificări temporare, pe arii restrânse depăşind la rafală 50 - 55 km/h. Joi, 26 noiembrie, vremea se va menține mohorâtă. Cerul va fi mai mult noros, iar pe arii extinse va ploua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 14 grade C, iar cele minime între 5 și 10 grade C. Vineri, vremea se va răci și mai tare. Cerul va fi noros și pe arii extinse va ploua, iar cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare, mai ales noaptea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 11 grade C, iar cele minime între 5 și 10 grade C. Sâmbătă, 28 noiembrie, vremea va fi închisă și vor fi condiții de ploaie. Temperatura maximă va ajunge până la 14 grade C.