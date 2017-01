O echipă din Liga 1, eliminată în 16-imile Cupei României la fotbal

Miercuri, în 16-imile de finală ale Cupei României-Timișoreana la fotbal s-a înregistrat prima surpriză a actualei ediții, divizionara secundă Dacia Unirea Brăila învingând o formație din primul eșalon, Concordia Chiajna, echipă aflată pe locul 11 în clasamentul Ligii 1. După ce, marți, CFR Cluj, Pandurii Tg. Jiu și CS Universitatea Craiova au obţinut calificarea în optimi, ASA Tg. Mureş, Gaz Metan Mediaş, FC Voluntari și CSM Poli Iaşi au făcut pasul în turul următor fără emoții. Cel mai categoric scor l-a reușit Gaz Metan Mediaş, 7-1 la Deva. În optimi vor fi prezente încă două reprezentante ale eșalonului secund, Luceafărul Oradea și CS Mioveni.

Rezultatele confruntărilor din 16-imi - marți: CSM Rm. Vâlcea - CFR Cluj 0-1 (Omrani 11), Metalosport Galaţi - Luceafărul Oradea 0-1 (Arnăutu 60-pen.), ASU Poli Timişoara - Pandurii Tg. Jiu 0-3 (V. Alexandru 39, Obodo 48-pen., Bunoza 90), Sepsi Sf. Gheorghe - CS Universitatea Craiova 0-1 (A. Ivan 100) - după prelungiri; miercuri: Unirea Tărlungeni - ASA Tg. Mureş 0-5 (C. Rus 9, 51, 65, Al. Ioniță I 41, Deaconu 57), Cetate Deva - Gaz Metan Mediaş 1-7 (Tecsi 21 / Bic 42-pen., 57, Danci 45+2, M. Axente 52, 59, Al. Zaharia 79, Buziuc 86), Academica Clinceni - FC Voluntari 1-5 (C. Gheorghe 17 / Adrian Bălan 15, 32, Cernat 29-pen., G. Deac 63, 71), Dacia Unirea Brăila - Concordia Chiajna 1-0 (C. Neagu 31-pen.), Metalurgistul Cugir - CSM Poli Iaşi 0-2 (Frăsinescu 52, Andrei Cristea 62), Olimpia Satu Mare - CS Mioveni 1-3 (Ludușan 87 / Alin Popa 46, Ayza 59, Rădescu 68).

Partidele Chindia Târgovişte - ACS Poli Timişoara și Dinamo II Bucureşti - Dinamo Bucureşti s-au disputat miercuri seară, după închiderea ediției.

Joi sunt programate ultimele patru întâlniri din 16-imi - ora 14.30: CS Afumaţi - FC Botoşani; ora 16.00: Nuova Mama Mia Becicherecu Mic - Astra Giurgiu (în direct la Digi Sport 1 și Dolce Sport 1, se joacă la Timișoara), ora 18.45: CS Baloteşti - FC Viitorul (în direct la Digi Sport 1 și Dolce Sport 1, se joacă la Ovidiu), ora 21.30: Foresta Suceava - FC Steaua Bucureşti (în direct la Pro TV, Digi Sport 1 și Dolce Sport 1).