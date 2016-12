Oana Zăvoranu și-a cerut iertare de la toată lumea

Oana Zăvoranu s-a reîntors la capela unde este depus trupul neînsufleţit al mamei sale, Mărioara. Vedeta i-a lăsat pe toţi fără cuvinte când s-a dus şi l-a îmbrăţişat pe Gigicu, fratele mamei sale. De asemenea, a vorbit și cu bunica ei. Oana şi-a călcat pe orgoliu şi a recunoscut faptul că gelozia a făcut-o să spună lucruri nu tocmai frumoase despre fratele mamei sale. Ea i-a spus unchiului ei lucrurile care au frământat-o atâţia ani şi care au făcut-o să se certe cu mama ei până în ultima clipă: "Am fost geloasă pe tine. Îţi promit aici, lângă mormântul mamei mele, că nu voi mai spune nimic împotriva ta. Tu eşti Gigi, unicul meu unchi. Îmi cer iertare Gigi. Am fost geloasă. Te rog să mă ierţi. Acum sunt eu cu tine şi cu ea. Ea e bucuroasă că e situaţia asta acum. Ea te-a iubit mult, Gigi, şi mă bucur că te-a iubit. Îmi pare rău că te-am jignit. Am iubit-o în felul meu. Nu am vrut să am fraţi şi surori pentru că nu am vrut să-i spună nimeni mamei "mamă". Este păcatul copilului crescut singur. Vă rog să mă iertaţi cu toţii. Mamă, te iubesc! Mi-aş fi dorit ca finalul nostru să nu fie ăsta. Mi-aş fi dorit să fie undeva în străinătate, pe plajă sau la cumpărături şi nu aici. Dar, fiecare avem păcatul nostru şi poate păcatul meu este să-mi îngrop cei doi taţi şi mama".

Foto: Oana Zăvoranu, alături de mama sa, într-un moment în care se împăcaseră