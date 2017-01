Obama e convins că Trump nu va fi preşedinte

Barack Obama s-a declarat convins că Donald Trump nu va fi succesorul său la Casa Albă, în 2017, denunţând dur unele afirmaţii... tulburătoare ale miliardarului, dar şi ale altor candidaţi republicani, cu privire la modificările climatice sau musulmani. ”Am încredere în poporul american. El este conştient de faptul că a fi preşedinte este un lucru serios. Acest lucru nu are nimic a face cu animarea unei emisiuni de televiziune”, a declarat preşedintele SUA, marți, într-o conferinţă de presă în California, în marja unui summit la care au participat zece ţări din Asia de Sud-Est. ”Această funcţie nu înseamnă marketing. Este dificilă. Nu are nimic a face cu simpla încercare de a atrage atenţia presei în fiecare zi”, a continuat el, referindu-se la magnatul în domeniul imobiliar, care a obţinut o victorie în alegerile primare republicane în New Hampshire şi care este creditat de sondaje pe prima poziţie la nivel naţional în tabăra republicană. ”Uneori, acest post necesită luarea unor decizii dificile, chiar dacă sunt nepopulare. Asta înseamnă să fii capabil să lucrezi cu lideri din întreaga lume”, a subliniat el.

Preşedintele american, al cărui succesor va fi desemnat pe 8 noiembrie, a insistat îndelung asupra faptului că unii dintre rivalii miliardarului sunt adepţii unor teze similare, în pofida faptului că sunt exprimate într-un mod mai puţin provocator. ”Cred că anumiţi observatori străini sunt tulburaţi de retorica acestor alegeri primare republicane şi de dezbaterile republicane. Iar acest lucru este valabil nu doar pentru domnul Trump”, a spus Obama, evocând ”luări de poziţii vizând să flateze sentimente antimusulmane sau antimigraţie”. ”Nu există nici măcar un candidat în tabăra republicană care să se gândească la faptul că este necesar să facem ceva pentru a lupta împotriva modificării climatice. Acest lucru tulbură comunitatea internaţională. Restul lumii se uită şi zice: dar cum este posibil aşa ceva?”.