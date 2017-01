Petrolul a retrogradat, Timişoara se îndreaptă spre eşalonul secund

11:37:16 / 23 Mai 2016

Rapid

Ca istorie,traditie si suporteri(splendida galeria rapidista)Rapidul merita promovarea in Liga 1. Sunt dezamagit de echipe meteorit si care dispar dupa un an sau doi. M-am saturat ca ehipe ca Branesti,Urziceni,Chiajna,Voluntari sa fie prin Liga datorita ambitiilor(si electorale)ale unor vremelnici primari si care se straduiesc sa ocoleasca legile. Dar atentie Rapid: sfatuita prost,incurajata de FRF ati platit tarziu suma pentru care ati fost pedepsiti iar plata cu intarziere nu face decat sa o scuteascca de alte sanctiuni. decizia de penalizare cu 6 puncte cred ca este definitiva si irevocabila. Tot din fotbalul nostru am mai aflat,in sfarsit,ca in urma nerealizarilor din ultimii doi ani FCSB nu mai este cap serie in UEFA! Adica gata cu fanfaronada lor si a lui Becali,acum se vad nevoiti sa investeasca in jucatori de valoare si nu in imprumuturi sau transferuri de jucatori liberi de contract. Gata cu cate 20 de transferuriintr-un an din care 17-18 sa plece dupa 6 luni