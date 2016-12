Ponta, trimis în judecată; Iohannis îi cere iar demisia

06:46:17 / 18 Septembrie 2015

Cine mai este premierul

Observ ca in afara de a scrie pe net,de a tine cate o alocatiune la sedintele guvernului,de a lauda...realizarile guvernului,de a participa la Antena 3 in emisiuni in care critica pe...Basescu nu mai face nimic. Nu mai are putere sa decida nici in govern,nici in partid si nici sa reprezinte tara sau guvernul la vreo intalnire cu un reprezentant strain. chiar si stirea dvs,marunta,arata ce a ajuns premierul. Cred ca ar demisiona fara sa clipeasca,dar nu-I lasat de cei multi care vor sa-si pastreze inca un an functiile privilegiate. Pacat pentru imaginea Romaniei