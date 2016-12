Portar sârb la HC Dobrogea Sud

08:45:13 / 18 Iunie 2016

naftalina! =))

Ba, voi sunteti sanatosi? 40 de ani, 200 de kile, accidentat si operat in aceasta iarna, ce-i Constanta, azil de caritate, sanatoriu de reafacere?? Cu bunicul asta si cu transferruri de la echipe de play-out (Soare si Nistor) de liga secunda (Moisa) voi vreti titlu? Sunteti cea mai mare dezamagire!! Nu prea avaeti treaba cu managementul sportiv. Nurhan se descurca mai bine. Cu banii pe care o sa-i primeasca sarbo-danezul asta, enescu, saulescu, alti pensionari si alte ciurucuri din echipa, renuntati dracului la ei si aduceati un Vrankovic, un Humet sau chiar un Grigioras ! Cu lot, in care mai mult de jumatate din jucatori au peste 35 de ani, cu no name-urile trasnferate nici in primii 5 n-o sa fiti, Dinamo si CSM detasat locurile 1-2, apoi Turda, Odorhei si orocine altcineva, nu HCDS. E vorba de LN, de sezon regulat si play-off sau play-out, cu cine o sa faceti voi fata?