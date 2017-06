Poveşti din trecutul apropiat al ANRP: Dorin Cocoș și fiul lui, audiați la ÎCCJ în dosarul „Bica 1“

Dorin Cocoș și fiul acestuia au fost audiați, vineri, la instanța supremă în dosarul "Bica 1", în care sunt acuzați de trafic de influență și dare de mită, respectiv complicitate la trafic de influenţă şi complicitate la dare de mită. Alin Cocoș a transmis că e dispus să dea testul poligraf. "Am aflat că existau relaţii apropiate între Bica şi Bogdan Dragoș George de la Diacomatu. Mi-a zis că relaţia lui cu Crinuţa Dumitrean era foarte proastă și Bogdan Dragoș George şi Bica dau tonul... şi dacă se opune vreunul din ei, nu trece niciun dosar. Mi-a zis că au o relație apropiată, că sunt în relaţii apropiate şi se consultă... Că vin împreună, pleacă împreună şi se consultă. Eu nu am cunoscut-o pe doamna Bica la acel moment, ci doar pe Bogdan Dragoș George. Cu acesta am luat legătura şi a venit la mine la hotel şi am stabilit cu dânsul suma de 800.000 de euro să treacă dosarul respectiv, cel al lui Gheorghe Stelian. Răspunsul a fost că a trecut dosarul. Eu nu ştiu dacă a împărţit banii sau nu, mie mi-a rezolvat problema şi nu m-a mai interesat", a declarat Dorin Cocoș în fața instanței supreme.

Omul de afaceri a precizat că Sergiu Diacomatu i-a transmis, în 2010, că nu este în relații bune cu Crinuța Dumitrean. "Cred că cu maxim o lună, o lună jumătate înainte să se voteze dosarul l-am contactat pe Bogdan Dragoș George. Cam cu o lună înainte de momentul în care a picat dosarul în prima şedinţă. După ce s-a respins am mai discutat, din ce îmi amintesc, cu Bogdan Dagoș Georgea. Noi ne vedeam, oricum, lunar. Nu am înţeles de ce s-a respins dosarul, dar mă rog. Discutam despre ANRP doar atunci când aveam interesul să o fac. I-am zis lui Dragoş că ştiu că are o relație bună cu Bica şi că îl rog să o convingă să voteze. I-am dat banii şi asta a fost. El nu mi-a zis nici că o va convinge, nici că nu, a luat banii şi a trecut dosarul. (...) Ăsta era interesul, să câştige nişte bani. Eu aveam interes să treacă dosarul, iar el să câştige nişte bani", a mai spus Dorin Cocoș.

Afaceristul a mai declarat în fața magistraților Înaltei Curți de Casație și Justiție că în martie 2015 a fost citat la DNA ca să fie confruntat cu Bogdan Dragoș George în legătură cu denunțul formulat, dar, necunoscând termenii juridici, nu poate preciza dacă a fost vorba chiar de o confruntare. "Procurorul ne-a adresat întrebări şi mie şi lui Bogdan Dragoș George. Nu îmi amintesc dacă am semnat vreun document după acea întâlnire", a conchis Dorin Cocoș.

Și fiul acestuia, Alin Cocoș, a dat declarații în fața magistraților instanței supreme. El a recunoscut că a primit 100.000 de euro de la Ionuț Mihăilescu, fost consilier al Alinei Bica, menționând că este gata să facă și un test poligraf în acest sens. "Am primit de la Mihăilescu Ionuţ suma de 100.000 euro. Am avut o negociere cu domnul Mihăilescu, singurul interesat cu adevărat de acest teren, vrând să îl cumpere. La sfatul tatălui meu, am ajuns la preţul de 100.000 de euro. La notariat am stipulat că plata trebuie să se facă prin virament bancar, ceea ce îmi convenea pentru că şi eu trebuia să dau banii la o multinaţională. După câteva zile, Mihăilescu mi-a zis că nu poate să îmi dea banii prin bancă, ci cash, pentru că s-a certat cu persoana alături de care a cumpărat. Nu m-a deranjat . Banii s-au dat în trei tranşe, plus una prin bancă, 5-10.000 euro care au fost viraţi în contul mamei mele, cel trecut în contract. Dacă ajută instanţa, sunt dispus să merg şi la testul poligraf pentru a arăta că s-au primit banii. Pot aduce un extras de cont, dar trebuie să ajung la bancă cu mama mea, să facă cerere pentru extrasul de cont", a spus Alin Cocoș.

Alin Cocoș a mai spus în fața instanței că în decursul a jumătate de an s-au plătit tranșele cuprinse între 20.000 euro și 40.000 de euro, de la data semnării contractului. "O singură dată l-am auzit pe Diacomatu vorbind despre faptul că nu se înţelege cu nimeni, iar domnul Bogdan Dragoș George ar sta împreună cu Bica. Îmi amintesc că la una dintre întâlniri acesta a venit nervos că s-a certat cu o anume doamna Alina, aflând ulterior că e vorba de doamna Bica şi că aceştia stau împreună, că frecventează un singur birou. Crinuţa Dumitrean, cu Bogdan Dragoș George şi Alina Bica. Era nervos că Bica ar fi vrut să îi facă plângere penală. Dar ştiam că Diacomatu era recalcitrant, nu se putea înţelege cu nimeni, şi la club era recalcitrant", a mai spus Alin Cocoș.

Fiul lui Dorin Cocoș a mai precizat că inițial a vrut să dea terenul cu 200.000 de euro, însă Mihăilescu i-a transmis că e mult pentru bugetul lui, așa că, la o discuție la care a participat și Dorin Cocoș, au convenit vânzarea terenului cu 100.000 de euro. Ulterior, după aproximativ două luni, contractul a fost semnat. Alin Cocoș a mai spus că a aflat de la cumpărător că acesta o să cumpere terenul împreună cu mai multe persoane, "printre care și o doamnă Alina", bănuind că este vorba despre fosta șefă DIICOT.

Următorul termen pentru audierea martorilor a fost stabilit pentru data de 7 iunie, urmând ca atunci să fie adus cu mandat de aducere Georgian Surdu, fostul director al Regiei Autonome - Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), care nu s-a prezentat vineri.

Reamintim că în dosarul "Bica 1" sunt judecaţi, pentru abuz în serviciu, opt foşti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor - fosta şefă a DIICOT Alina Bica, în calitate de fost reprezentant al Ministerului Justiţiei în comisia ANRP, Crinuţa Dumitrean, Sergiu Ionuţ Diacomatu, Cătălin Florin Teodorescu, Remus Virgil Baciu, Lăcrămioara Alexandru, Oana Vasilescu şi Dragoş George Bogdan. Evaluatorul Emil Nuţiu şi omul de afaceri Gheorghe Stelian sunt acuzaţi de complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave. Cei opt foşti membri ai Comisiei din ANRP sunt acuzaţi că i-au aprobat omului de afaceri Gheorghe Stelian, în 2011, despăgubiri pentru un teren de 13 hectare supraevaluat cu peste 62 de milioane de euro.

Alina Bica mai este judecată, în acelaşi dosar, şi pentru luare de mită şi abuz în serviciu, fapte de care a fost acuzată iniţial în dosarul "Bica 2". În urma unei decizii a instanţei supreme, dosarul "Bica 1" include toate acuzaţiile aduse Alinei Bica pentru fapte pe care le-ar fi săvârşit ca membru în comisia ANRP, precum şi acuzaţiile faţă de Dorin şi Alin Cocoş şi Ionuţ Mihăilescu.

Omul de afaceri Dorin Cocoş este judecat pentru două fapte de trafic de influenţă şi dare de mită, iar fiul acestuia, Alin Cocoş, pentru complicitate la trafic de influenţă şi complicitate la dare de mită. Procurorii DNA i-au trimis în judecată şi pe Ionuţ Florentin Mihăilescu, fost consilier al lui Alinei Bica, persoană apropiată lui Alin Cocoş, pentru complicitate la luare de mită (două fapte). Dorin Cocoş este acuzat că, în schimbul influenţei exercitate asupra Alinei Bica şi a altui membru al Comisiei Centrale a ANRP, ar fi pretins şi primit, în perioada de după 17 ianuarie 2011, de la Gheorghe Stelian, beneficiarul drepturilor litigioase, denunţător în cauză, suma de 10 milioane de euro, cu condiţia să-i asigure rezolvarea dosarului de despăgubire.