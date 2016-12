Premiile excelenței pe internet

Trupa Coldplay şi noul serial al actriţei Tina Fey, ”Unbreakable Kimmy Schmidt”, produs de platforma Netflix, au primit, luni, câte un Webby Award, un trofeu care premiază excelenţa pe internet. Grupul britanic a fost recompensat cu două Webby - pentru cea mai bună muzică şi cea mai bună utilizare a unui video interactiv, la categoria filme şi video online, respectiv premiul publicului pentru animaţie, în aceeaşi categorie, pentru videoclipul piesei ”Ink”. Noul serial online produs de Tina Fey a câştigat, la rândul său, tot două premii Webby, graţie protagoniştilor săi Ellie Kemper şi Tituss Burgess, care au fost desemnaţi cea mai bună actriţă, respectiv cel mai bun actor.

Printre ceilalţi câştigători la gala de luni seară s-au mai aflat Chelsea Peretti (cel mai bun rol de comedie, pentru episodul special al show-ului ”Chelsea Peretti: One of the Greats”, produs de Netflix) şi maestrul bucătar Jamie Oliver (cel mai bun show culinar - ”Food Tube”), în timp ce site-ul actorului Will Ferrell (Funny or Die) a câştigat cel de-al treilea trofeu Webby din istoria sa, impunându-se la categoria cel mai bun site de umor. Pe de altă parte, prezentatorii talk show-urilor nocturne difuzate în SUA au fost şi ei recompensaţi. Jimmy Fallon, realizatorul ”The Tonight Show”, s-a impus la categoria People's Voice, primind trofeul pentru cea mai bună aplicaţie de divertisment, dar şi cel aferent categoriei cel mai bun site de televiziune, iar Jimmy Kimmel a câştigat un premiu Webby la categoria filme şi video online de comedie, cu segmentul ”Mean Tweets” din emisiunea sa, precum şi un Webby la categoria People's Voice, pentru segmentul ”Halloween Candy Prank”.

Premiile Webby recompensează site-uri, fişiere video publicate online, reţele de socializare, aplicaţii pe dispozitive mobile şi reclame interactive. Premiile Webby, denumite şi Oscarurile internetului, sunt decernate de International Academy of Digital Arts and Sciences. Laureaţii celei de-a 19-a gale Webby Awards îşi vor primi trofeele în cadrul unei ceremonii care va avea loc la New York, pe 18 mai. Evenimentul va fi prezentat de actorul de comedie Hannibal Buress. Unul dintre elementele de originalitate ale acestei ceremonii îl constituie regula impusă celor premiaţi de a rosti un discurs de acceptare a premiului de cel mult cinci cuvinte.