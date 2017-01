Radu Beligan, DHC al Universităţii „Ovidius“, a părăsit scena vieţii

Cultura națională este în doliu: cel mai longeviv actor din lume, maestrul Radu Beligan, a încetat din viață, la vârsta de 97 de ani. S-a stins la spital, deși marea sa dorință era să moară pe scena care i-a adus atât de multe satisfacții, inclusiv titlul de cel mai longeviv actor din lume din partea Guinness World Records. Constănțenii l-au văzut și ei, de nenumărate ori, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor. De altfel, tomitanii, în semn de prețuire, l-au onorat pentru activitatea sa profesională prodigioasă, înmânându-i în februarie 2014 Diploma de Onoare şi Medalia de Aur a Constanței și titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius”. Odată cu dispariția acestui mare actor, cu o bogată cultură literară, filosofică şi artistică, discipol al celebrei actriţe Lucia Sturdza Bulandra şi al scriitorului Eugen Ionescu, a pierit o lume.

Maestrul Radu Beligan, care ar fi vrut să moară pe scenă, s-a stins miercuri, 20 iulie, în jurul prânzului, la Spitalul Elias din Capitală. Pe 14 decembrie ar fi împlinit 98 de ani. Constănțenii l-au admirat și l-au aplaudat de nenumărate ori în „Egoistul”, de Jean Anouilh, pe care l-a și regizat, dar și în „Lecția de violoncel” și „Lupul deșertului”, piese scrise special pentru el de către Mona Radu. Actorul de Cartea Recordurilor, Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius” din februarie 2014, rămâne un reper pentru actorii dintotdeauna și de toate vârstele.

„Cu adânc regret am primit tragica veste a dispariţiei de pe scena teatrului şi a vieţii a acestui mare şi drag maestru al artei interpretative care a fost Radu Beligan. Îl vom purta mereu în suflete şi în gânduri, căci el reprezenta una dintre cele mai preţioase legături cu trecutul de aur al scenei româneşti şi cu o lume ce acum este pe cale să apună. Din păcate pentru noi, acest imens actor al ultimelor decenii, care a marcat lumea artei scenice şi a micului ecran, s-a stins. Îl vom păstra în amintire atâta vreme cât va dura şi teatrul pe acest pământ”, a declarat decanul Facultăţii de Arte a Universităţii “Ovidius” din Constanţa, prof. univ. dr. Daniela Hanţiu.

Maestrul a jucat și pe scena profesionistă tomitană, în anii '70. „Eram studentă, în vacanță, în anii '70, când l-am văzut pe Radu Beligan jucând pe scena Teatrului de Stat Constanța. Fusese invitat în spectacolul „Opinia publică”, de Aurel Baranga, în regia lui Gheorghe Jora. Juca rolul ziaristului Chitlaru. Era un obicei al teatrului nostru ca înainte de închiderea stagiunii să se joace un spectacol din repertoriu cu un actor invitat de la București. Așa au jucat aici actori precum Radu Beligan și Ștefan Iordache”, și-a amintit consultantul artistic al Teatrului de Stat Constanța, Anaid Tavitian.

„EU VREAU, DOMNULE UNGUREANU, SĂ MOR PE SCENĂ!”

În ultimii ani, venea la Constanța cu mare drag, la invitația directorului Casei de Cultură din Constanța, Gheorghe Ungureanu. „Maestrul Radu Beligan a jucat, în 2006, alături de Gheorghe Dinică și Marin Moraru în „Take, Ianke și Cadîr”. Am amintiri foarte plăcute cu el. Avea o memorie extraordinară. Știa până și peștii din acvariul din biroul meu. Îmi spunea: „Au mai crescut”. O dată a remarcat că unul mare murise. O dată, la „Egoistul”, sala era plină, biletele se vânduseră și înainte de începerea spectacolului mi s-a spus că maestrul nu mai putea juca. I-am adus o doctoriță din sală. I-a luat pulsul, i-a făcut masaj, i-a spus că e bine. După spectacole, mergeam și mâncam pește, ascultam muzică, spuneam bancuri. I-am spus o dată: „Maestre, hai să facem un contract: să vă sărbătorim aici, la Constanța, la împlinirea a 100 de ani!”. Mi-a răspuns: „Așa facem!”. Am bătut palma, am desfăcut o șampanie și mi-a mărturisit: „Eu vreau, domnule Ungureanu, să mor pe scenă!”. Venea înainte de spectacol, verifica scena, făcea probe, repetiții”, a spus, pentru „Telegraf”, directorul Casei de Cultură din Constanța, Gheorghe Ungureanu.

„Nu au fost puţine momentele în care tristeţea ne bântuia şi gândul de a abandona se abătea asupra noastră, dar maestrul Beligan a fost mereu acolo să ne îndrume şi să ne dea curajul să mergem mai departe. N-am să uit niciodată încurajarea pe care mi-a adus-o Radu Beligan”, a spus Alexandru Arșinel.

Actorul Dorel Vișan a spus că Beligan a fost „ultimul cordon ombilical ce alimenta generaţiile de artişti de după generaţia de aur”.

ACTOR DE CARTEA RECORDURILOR, ÎN TOPUL CELOR MAI PUTERNICE O SUTĂ DE PERSONALITĂŢI DIN LUME

Radu Beligan s-a născut pe 14 decembrie 1918, într-o familie modestă. Cariera sa profesională a coincis cu o bogată activitate în teatru, film, televiziune şi radio. Pe 15 decembrie 2013, la o zi de la aniversarea sa, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la TNB, lui Radu Beligan i s-a înmânat certificatul Guinness World Records care atestă că este „cel mai longeviv actor încă în activitate pe scena unui teatru”. Celor care îl întrebau care e secretul vârstei sale înaintate, Radu Beligan le răspundea: „Secretul longevității mele este Iubirea. Cred că suntem pe pământ pentru acest lucru unic: să iubim. Iubiți ce vreți, dar iubiți. Nimic nu este mai dezastruos decât infirmitatea inimii”.

În februarie 2014, Radu Beligan a fost inclus într-un top al celor mai puternice o sută de personalităţi din lume din domeniul divertismentului, alături de numeroase celebrităţi de toate vârstele de la Hollywood. Tot în acea lună, pe 6 februarie 2014, actorul a primit Diploma de Onoare şi Medalia de Aur din partea municipiului Constanța, iar o zi mai târziu, pe 7 februarie, titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius”. Atunci, darul său pentru constănțeni fusese spectacolul „Lecția de violoncel”.

In memoriam Radu Beligan

Biroul de Presă al Universităţii „Ovidius”: Astăzi, 20 iulie 2016, a trecut la cele veșnice geniul scenei românești, Radu Beligan. Personalitatea și activitatea actorului Radu Beligan nu pot fi cuprinse în câteva rânduri, iar moștenirea pe care el ne-o lasă este una neprețuită. Universitatea „Ovidius” își exprimă, și pe această cale, toată gratitudinea pentru onoarea pe care i-a oferit-o, aceea de a fi avut membru al comunității academice, începând cu luna februarie 2014, când i-a fost decernat titlul de Doctor Honoris Causa, la propunerea Facultății de Arte. În discursul excepțional susținut în Sala Senatului, Radu Beligan ne-a urat, tuturor, să trăim o viață frumoasă și lungă ca a sa: „În semn de recunoştinţă faţă de onoarea pe care universitatea mi-o face, daţi-mi voie să vă împărtăşesc un mic secret: a îmbătrâni este contrariul a ceea ce se crede în mod curent. În tinereţe, pe vremea când nu ţi-ai definit încă opţiunile, eşti împovărat de greutatea tradiţiei şi a adevărurilor cu care ai fost îndoctrinat. Tânăr fiind, crezi în ideile răspândite, în cele care aleargă pe toate drumurile, eşti gata să aderi la tot şi la toate, cari în spinarea ta greutatea familiei, a tradiţiei, a grupului din care faci parte, a societăţii. În ceea ce mă priveşte, am trăit înaintarea în vârstă ca pe o detaşare de la toate aceste poveri. A îmbătrâni înseamnă a arunca peste bord toate ideile preconcepute, înseamnă a deveni mai uşor, mai liber, într-un anumit sens eşti mai bătrân atunci când eşti tânăr şi mai tânăr atunci când eşti bătrân, viaţa se scurge ca o permanentă şi progresivă delestare de prejudecăţi şi constrângeri".

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!

