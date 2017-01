Răpitorii românului din Burkina Faso cheamă Guvernul la negocieri

08:48:20 / 20 Mai 2015

Cel răpit nu e român decât cu numele şi locul naşterii

"Românul" răpit e plecat din țară de 20 de ani, e cetățean francez, nu are buletin românesc, nu are paşaport românesc, lucrează pentru o firmă străină în Burkina Faso şi locuieşte în Marea Britanie unde îşi plăteşte taxele... Ce treabă are el cu România? Se implice francezii, că e cetățeanul lor, sau britanicii, că ei sunt beneficiarii taxelor plătite de el. El nu are nicio treabă cu România de 20 de ani.