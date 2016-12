Recorduri pentru China

Zilele acestea, China se remarcă printr-o serie de reuşite tehnice. Pentru a doua oară, a construit cel mai rapid calculator din lume, învingând supercomputerul Titan, dezvoltat de SUA. Potrivit topului 500 semianual al celor mai rapide calculatoare din lume, publicat luni, Tianhe-2, dezvoltat de Universitatea Naţională de Tehnologia Apărării din oraşul Changsha, în centrul Chinei, are o capacitate de procesare de 33,86 petaFLOPS (floating point operations per second), echivalentul a 33.860 de trilioane de operaţiuni pe secundă. Tainhe-2 devansează astfel supercomputerul Titan al Departamentului american al Energiei, care atinge viteza de doar 17,59 petaFLOPS. China a reuşit să obţină primul loc în top pentru a doua oară. În 2010, această onoare i-a revenit predecesorului Tianhe-1A. Supercomputerele sunt folosite pentru operaţiuni complexe precum modelarea sistemelor meteorologice, simularea exploziilor nucleare şi proiectarea aeronavelor.

Apoi, s-a inaugurat şi cel mai lung şi larg pod din cabluri din lume, Jiaxing-Shaoxing, cu o lungime de 10 kilometri şi o lăţime de 780 de metri. Podul a fost dat în folosinţă după o perioadă de construcţie care a durat şapte ani. Podul cu şase benzi se întinde pe zece kilometri deasupra golfului Hanzhou, în Shaoxing. Este susţinut de două turnuri din cabluri, fiecare înalt de aproximativ 228 de metri, iar corpul principal are o lăţime de 780 de metri. După şapte ani de lucrări, podul Jiaxing-Shaoxing a fost inaugurat pe 28 mai, iar modificările finale au fost făcute pe 17 iunie. Se aşteaptă ca podul să fie deschis traficului până la sfârşitul lunii iunie. Podul impresionant este destinat vehiculelor care circulă exclusiv cu o viteză de peste 96 de kilometri pe oră; motocicletele şi maşinile a căror viteză maximă nu atinge 72 de kilometri la oră nu vor putea circula pe pod.

Jiaxing-Shaoxing se întinde de la partea din faţă a Maqing Road, din districul Haicang, din Xiamen, până în Houzhai, Longhai, în provincia Zhangzhou. China avea deja trei poduri în topul 10 al celor mai mari poduri din cabluri. Acum, Jiaxing-Shaoxing i-a luat locul podului Russky din Vladivostok, Rusia, cel care deţinea recordul.