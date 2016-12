Reculegere în memoria victimelor Holocaustului

Israelienii au ținut, ieri, două minute de reculegere, în timp ce sirenele au sunat în memoria celor șase milioane de evrei uciși în timpul Holocaustului. La deschiderea ceremoniei de la Yad Vashem, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a apreciat că ”lumea nu a tras învățăminte din cel de-al Doilea Război Mondial și tratează agresiunea Iranului în Orientul Mijlociu cu același calm manifestat de cei care nu au fost în stare să recunoască amenințarea pe care o reprezenta Germania nazistă”.

În Polonia, mii de tineri evrei din întreaga lume au participat la Marșul Internațional al Vieții, pe o distanță de trei kilometri, de la Auschwitz la Birkenau, cele două secțiuni ale celui mai mare lagăr de exterminare nazist. Deși Națiunile Unite au stabilit data de 27 ianuarie ca Ziua Memorială a Holocaustului, Israelul marchează în mod tradițional acest eveniment în cea de-a 27-a zi a Nisan, prima lună a anului civil în calendarul ebraic, cu o săptămână înainte de Ziua Independenței, pentru a simboliza ridicarea statului Israel din cenușa Holocaustului.

ÎNTÂLNIRE EMOȚIONANTĂ Benjamin Netanyahu s-a întâlnit, miercuri, cu un supraviețuitor al Holocaustului născut în România. ”Astăzi putem să ne opunem, atunci dumneavoastră nu puteați”, a afirmat premierul israelian în cursul întâlnirii cu Abraham Niederhoffer, în vârstă de 85 de ani, născut în România și supraviețuitor al Holocaustului. La vârsta de 11 ani, Abraham Niederhoffer a fost transportat, prin Moldova, la Ghetoul Șargorod din Ucraina. El i-a povestit premierului israelian că, după ce a supraviețuit războiului, a mers pe jos zile întregi, pentru a ajunge înapoi în România. În cele din urmă a emigrat în Israel. La încheierea întâlnirii care a avut loc în Ierusalim, Netanyahu i-a oferit lui Niederhoffer cartea lui Phil Chernofsky ”And Every Single One Was Someone”, în care autorul a scris cuvântul ”evreu” de șase milioane de ori, în memoria celor șase milioane de evrei uciși în timpul Holocaustului.

ATACURI ANTISEMITE TOT MAI NUMEROASE Numărul atacurilor antisemite a crescut în întreaga lume în 2014, cele mai multe incidente de acest fel fiind înregistrate în Franța, relevă un studiu anual publicat miercuri în Israel. Potrivit studiului realizat de centrul de cercetări „Dr. Moshe Kantor“ al Universității din Tel Aviv, 766 de acte antisemite violente, cu sau fără arme, au fost comise în întreaga lume anul trecut, în creștere cu 38% față de 2013. În aceste date sunt incluse fapte ca incendierea, vandalismul și amenințările directe la adresa evreilor, a sinagogilor și a altor instituții evreiești, în 2014 fiind înregistrate cele mai multe atacuri de acest fel. Indignarea în Europa de Vest în legătură cu ofensiva militară a Israelului în Fâșia Gaza, în iulie și august 2014, precum și caricaturile antievreiești apărute în media și pe rețelele de socializare au condus la transformarea antisemitismului într-un fenomen aproape zilnic văzut și simțit în fiecare sferă a vieții, se arată în studiul citat.

Premierul israelian a provocat controverse în luna februarie, când a cerut o imigrație în masă a evreilor europeni în Israel, după atacul comis la sinagoga din Copenhaga, în care a fost ucis un tânăr evreu. Potrivit legislației israeliene, orice persoană care are cel puțin un bunic evreu are dreptul să emigreze în Israel și, odată ajunsă acolo, poate primi automat cetățenie israeliană.