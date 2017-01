Revista „Tomis“... renaște

La semicentenar, revista „Tomis”, simbol al vieții culturale dintre Dunăre și Marea Neagră, înființată la 1 iulie 1966 și apoi desființată în iulie 2010, prin hotărârea Consiliului Local din Constanța, ca urmare a Ordonanței de Urgență 63/2010, ce impunea adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare, se pregătește pentru o nouă viață. Apare deja din luna mai, în format online (poate fi accesată la adresa www.revistatomis.ro), fără finanțare, existând promisiuni din partea autorităților locale ca, în curând, să apară și în format clasic, pe hârtie.

ATELIERELE REVISTEI „TOMIS“ DEBUTEAZĂ CU UN... DEBUT

Până atunci, echipa „Tomis” anunță un eveniment cultural: „Marți, 12 iulie, de la ora 18.00, Atelierele Revistei „Tomis“ debutează cu un... debut: cel al lui Tudor Ganea, autor născut şi format în Constanţa, al cărui volum a fost recent publicat de către editura Polirom, în colecţia Ego.Proză: „Cazemata” - un roman de un realism cu adevărat magic”. Loc de întâlnire este localul „Narcispoetica”, situat pe strada Răscoalei nr. 17.

UN ROMAN DESPRE CONSTANȚA

„Tudor Ganea este un autor foarte important, cu un roman de debut apărut la Polirom, format în Constanța, care scrie în cartea sa despre Faleză Nord. Un fel de poveste în poveste”, a spus, pentru cotidianul „Telegraf”, redactorul-șef al revistei online „Tomis”, Mircea Țuglea.

„Din momentul în care necunoscutul Tudor Ganea a dat gata cea de a doua povestire consecutivă (și impecabilă) la Cursul de scriere creativă, am avut o revelație. Tonul sigur, stăpânirea cuvintelor, complicația clară și subtilă a subiectului, viteza cu care patina pe suprafața alunecoasă a textului, fără să cadă în ridicol sau emfază, senzația de plin și gol pe care izbutea s-o transmită, amestecând timpurile, realitatea, amănuntele, mi-au spus că am de-a face cu un fenomen. Tudor Ganea e stăpânul unui domeniu. Și-a construit o lume fantastică, dar pipăibilă și recognoscibilă, până în momentul în care misterul tulbură apele, în perimetrul Constanței și al mării. Acolo se plimbă, fără să perceapă realitatea înconjurătoare și fără să elibereze secrete întunecate, personaje memorabile. Fiecare are o identitate precisă, fiecare are o poveste care trebuie spusă - deși nu o să știi niciodată care e adevărul adevărat. Acest debut ar trebui notat de critică în carnețelul de bal. E un mare talent”, apreciază Florin Iaru.

500 DE NUMERE

Echipa redacțională a revistei online „Tomis” este formată din: conf. univ. dr. Cristina Tamaș - director, Mircea Țuglea - redactor-șef, Daniel Clinci - secretar general de redacție, Alina Costea, Florin Ionescu și Mădălin Roșioru - redactori. Mircea Țuglea speră ca, până la sfârșitul anului, publicația care poartă numele Constanței de acum 2.000 de ani să aniverseze și 500 de numere, în anul jubiliar 2016.

Citește și:

Mircea Țuglea lansează la Constanța „jivina, divina” și „Literarsura”