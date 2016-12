România ar putea exporta ovine și bovine în Orientul Mijlociu. Pe încredere... zonală

România ar putea exporta ovine și bovine în țări din Orientul Mijlociu chiar în cazul apariției unor focare de boala limbii albastre (Blue Tongue), dar numai dacă animalele provin din zone unde boala nu evoluează, informează Autoritatea Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

În perioada 3 - 5 aprilie, președintele ANSVSA, Andrei Butaru, și Ioana Neghirlă, reprezentanții ANSVSA în delegația condusă de ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, au participat la Conferința Regională pentru Orientul Mijlociu a OIE (Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor), organizată la Amman, în Regatul Hașemit al Iordaniei. "Tema conferinței a vizat aplicarea standardelor OIE privind zonarea și compartimentalizarea și a fost în consens cu proiectul Regatului Hașemit al Iordaniei de înființare a primului centru de carantină pentru animale vii, în baza conceptului de zonă liberă de boli ale animalelor, cu respectarea condițiilor de bunăstare a animalelor și a protecției mediului. Din acest centru, urmează ca țările regionale să importe animale, în condițiile utilizării unor certificări sanitare veterinare unice și cu respectarea standardelor OIE", se arată într-un comunicat al ANSVSA remis, miercuri, presei.

În acest context, oficialii români au purtat discuții atât cu reprezentanții țării organizatoare, cât și cu reprezentanți ai unor state din Orientul Mijlociu, mari importatoare de animale vii, precum Egipt, Emiratele Arabe Unite, Irak, Kuwait, Oman, Arabia Saudită. "Discuțiile bilaterale inițiate în acest cadru vor continua pentru agrearea condițiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, fie pentru deschiderea exporturilor din România în aceste state, fie pentru extinderea și diversificarea acestora. Principalul subiect a fost cel al realizării exportului de ovine și bovine din România, chiar în cazul apariției unor focare de Blue Tongue, cu animale provenite din zone unde boala nu evoluează (zone libere de boală)", precizează ANSVSA.

Delegația română a avut întâlniri cu Akef Al Zoubi, ministrul Agriculturii Regatului Hașemit al Iordaniei, cu reprezentanți ai serviciilor veterinare iordaniene, dar și cu oameni de afaceri din statele din zonă, interesate de importul de animale vii și produse ale acestora. La unele întâlniri au fost prezenți și reprezentanți ai unor asociații ale crescătorilor și exportatorilor români de ovine.

Conferința OIE s-a desfășurat sub patronajul primului-ministru al Regatului Hașemit al Iordaniei, Abdullah Ensour, și a fost organizată de Ministerul Agriculturii din Iordania, în coordonare cu Fondul Regatului Hașemit al Iordaniei pentru Dezvoltarea regiunii Badia.

Potrivit datelor ANSVSA, compartimentalizarea reprezintă una sau mai multe unități care funcționează sub același sistem de management al biosecurității și care este constituită dintr-o subpopulație de animale cu un status de sănătate diferit, din punctul de vedere al unei boli anume sau al anumitor boli, pentru care au fost aplicate măsurile de supraveghere, control și biosecuritate, pentru a putea fi comercializate pe plan internațional. În ceea ce privește zona sau regiunea, autoritățile veterinare afirmă că este vorba de partea clar delimitată a unei țări, în care există o subpopulație de animale cu un status de sănătate distinct sub aspectul unei anumite boli, pentru care este necesară supravegherea și unde au fost aplicate măsuri de control și biosecuritate, pentru a putea participa la comerțul internațional. De asemenea, zonarea reprezintă una sau mai multe unități care funcționează sub același sistem de management al biosecurității și care este constituită dintr-o subpopulație de animale cu un status de sănătate diferit, din punctul de vedere al unei boli anume sau al anumitor boli, pentru care au fost aplicate măsurile de supraveghere, control și biosecuritate, pentru a putea fi comercializate pe plan internațional.