România, exclusă de la Eurovision 2016!

Televiziunea Română (TVR) a fost retrasă dintre membrii EBU (European Broadcasting Union) din cauza datoriilor acumulate încă din 2007, a anunțat, vineri, EBU pe site-ul oficial, una dintre consecințe fiind eliminarea din competiția muzicală Eurovision.

România nu va participa la ediţia din acest an a EUROVISION din cauza datoriilor pe care Televiziunea Română le are la organizatorii acestui concurs. Datoriile se ridică la suma de aproximativ 10 milioane euro, scrie b365.ro.

Potrivit informaţiilor oficiale, datoria televiziunii publice se ridică la suma de aproximativ 10 milioane euro.

Ultima tranşă de bani ar fi fost plătită de TVR în luna ianuarie, însă numai o sumă infimă din totalul datoriilor, respectiv 250.000 lei.

Concursul Eurovision se va desfășura, în 2016, la Stockholm, Suedia, în 10, 12 și 14 mai.

România urma să participe în a doua semifinală a concursului, cea din 12 mai, alături de Albania, Bulgaria, Danemarca, Georgia, Slovenia, Norvegia, Ucraina, Belgia, Letonia, Belarus, Irlanda, Elveția, Macedonia, Australia, Lituania, Polonia, Israel și Serbia.

SUCIU: NU AM GĂSIT SOLUȚIA TEHNICĂ ȘI LEGALĂ PENTRU A PLĂTI SUMA NECESARĂ PARTICIPĂRII LA EUROVISION

Guvernul nu a găsit baza legală prin care să achite suma necesară participării la concursul Eurovision, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Suciu.

"Am discutat situația (participării la Eurovision). Nu există o bază legală ca să se poată face acest transfer financiar având în vedere că Societatea Română de Televiziune are multiple datorii. Ar fi o problemă de concurență neloială și de a fi sesizate toate forurile care țin cont de concurență pe plan european. Din păcate, nu am găsit soluția tehnică și legală, dincolo de soluția financiară (...) prin care o eventuală plată să poată fi făcută. Ne pare rău să constatăm acest lucru. Adresa a sosit la noi abia în aceste zile", a explicat Suciu, la Palatul Victoria.

El a adăugat că ar fi "cumva inechitabil" ca actualul Guvern să fie acuzat de neplata datoriilor TVR ținând cont că situația debitelor este mult mai veche.

"DAY OF SILENCE"

”Eu nu am oprit pregătirile şi piesa este foarte bine primită. E o piesă care a ajuns la inimile oamenilor şi mesajul meu a fost bine recepţionat. Eu încerc să mă prefac că nu s-a întâmplat nimic, repetăm. Dacă vom fi eliminaţi, se va transforma în day of silence din moment of silence”, spunea Ovidiu Anton cu doar câteva minute înainte de aflarea cumplitei veşti. Anul acesta, România ar fi trebuit să fie reprezentată la Eurovision de Ovidiu Anton. Artistul urma să urce pe scena de la Stockholm împreună cu trupa lui şi să interpreteze piesa ”Moment of silence”.