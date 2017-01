Rusia acuză Arabia Saudită că a destabilizat piața petrolului

Arabia Saudită a destabilizat piața globală a petrolului prin creșterea producției, a declarat, luni, ministrul Energiei din Rusia, Alexander Novak. Arabia Saudită și-a majorat, anul acesta, producția cu 1,5 miliarde de barili pe zi, destabilizând situația din piață, a spus Novak, potrivit agenției TASS. Rusia și Arabia Saudită produc, fiecare, peste 10 milioane de barili pe zi, iar producția mare a contribuit la un exces de petrol pe piața globală, împingând în jos prețul. Cele două țări au pompat petrol la niveluri-record în acest an, în încercarea de a obține și de a păstra cote de piață, înainte ca Iranul să crească semnificativ exporturile în 2016, când analiștii anticipează că vor fi relaxate sancțiunile impuse țării din cauza programului nuclear, scrie ”Wall Street Journal”.

În aproape fiecare zi din acest an, cantitatea de petrol disponibilă la nivel global a depășit cu peste un milion de barili cererea, potrivit publicației americane. Țițeiul Brent se tranzacționa luni la 37,58 dolari pe baril, în scădere cu 31 de cenți, în timp ce cotația petrolului pe piața americană se afla în scădere cu 47 de cenți, la 37,63 dolari pe baril. Țările din OPEC au refuzat să scadă producția pentru a susține prețul în contextul intrării pe piață a petrolului produs din șisturi în SUA. Decizia OPEC a fost susținută în principal de Arabia Saudită și alte câteva state din zona Golfului Persic, în timp ce mai multe alte țări membre ale organizației nu-și permit să reducă producția întrucât depind de veniturile pe care aceasta le generează. Prețul scăzut al petrolului a afectat puternic state precum Rusia, Venezuela și Nigeria, care depind de exporturile de petrol pentru o parte semnificativă a veniturilor bugetare, în timp ce țările bogate din Golf au apelat la rezervele financiare constituite în anii anteriori.

Arabia Saudită a înregistrat, în acest an, un deficit bugetar record de 367 miliarde de riali (97,9 miliarde de dolari), din cauza prețului mic al petrolului, iar pentru anul următor vizează cheltuieli mai mari decât veniturile cu 327 miliarde de riali (87 miliarde de dolari). Astfel, cheltuielile ar urma să scadă de la 975 miliarde de riali (260 miliarde dolari) în acest an la 840 miliarde de riali (224 miliarde de dolari) anul următor, iar veniturile - de la 608 miliarde de riali (162 miliarde de dolari) la 513,8 miliarde de riali (137 miliarde de dolari), potrivit Bloomberg. Prăbușirea prețului petrolului a afectat puternic veniturile statului, forțând autoritățile saudite să apeleze la rezervele financiare și să emită obligațiuni pentru prima dată în aproape un deceniu.

Arabia Saudită este cel mai mare exportator de petrol la nivel global, iar veniturile generate de această industrie reprezintă peste 90% din încasările la bugetul de stat. Guvernul intenționează să revizuiască treptat subvențiile pentru combustibil, electricitate și apă, arată documentele publicate luni. Deficitul bugetar din acest an se situează la aproximativ 16% din PIB, a declarat un economist al National Bank of Abu Dhabi, sub media estimărilor a zece economiști consultați de Bloomberg, de 20% din PIB. Anul trecut, Arabia Saudită a înregistrat un deficit de 17,5 miliarde de dolari, 2014 fiind primul an după 2009 când bugetul s-a situat pe minus. Deficitul-record a fost determinat de adaptarea țării la scăderea puternică a prețului petrolului, de peste 60% comparativ cu mijlocul anului 2014, la mai puțin de 40 de dolari pe baril.

