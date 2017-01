Șansa reabilitării pentru FC Viitorul

După startul slab din acest an, FC Viitorul și-a propus să reintre pe trendul ascendent din prima parte a campionatului și să continue lupta pentru locul secund în clasamentul Ligii 1 la finalul sezonului regulat. Pentru a-și îndeplini acest obiectiv, constănțenii au nevoie de cele trei puncte în partida cu Petrolul Ploiești, programată duminică, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și LookTV), în etapa a 25-a. Nemulțumit de evoluția echipei în prima partidă oficială din 2016, pierdută în fața celor de la CSMS Iași, scor 1-2, Gheorghe Hagi a anunțat că va face mai multe schimbări în formula de start. „O luăm de la capăt cu entuziasm și trebuie să avem dorință de victorie și ambiție de două ori mai mult decât celelalte echipe, pentru că noi suntem la început și ne luptăm cu cluburi de tradiție. Mai sunt două etape din sezonul regulat, dar, indiferent de rezultate, pentru noi va fi o primăvară frumoasă. Mergem pe linia promovării jucătorilor tineri și le vom da o șansă de a juca la echipa mare”, a spus managerul tehnic al echipei constănțene, care nu-i va putea folosi la Ploiești pe Ioan Filip și Bănel Nicoliță, ambii suspendați pentru cumul de cartonașe galbene.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Pecanha - Benzar, Hodorogea, Boli, Cr. Ganea - Dr. Nedelcu, R. Marin, Pablo de Lucas - A. Chițu, Fl. Cernat, Fl. Tănase.

Programul etapei - vineri, 19 februarie: FC Botoșani - Astra Giurgiu (ora 20.30); sâmbătă, 20 februarie: CSMS Iași - ACS Poli Timișoara (ora 18.00), Dinamo București - Concordia Chiajna (ora 20.30); duminică, 21 februarie: Petrolul Ploiești - FC Viitorul (ora 18.00), CFR Cluj - ASA Tg Mureș (ora 20.30); luni, 22 februarie: Pandurii Tg. Jiu - CS U. Craiova (ora 18.00), FC Voluntari - FC Steaua București (ora 20.30). Partidele sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. Astra 47p (golaveraj: 40-28), 2. Dinamo 44p (31-23), 3. FC VIITORUL 43p (46-26), 4. FC Steaua 43p (33-21), 5. Pandurii 43p (31-24), 6. ASA 35p (26-20), 7. Iaşi 35p (20-23), 8. Craiova 30p (25-25), 9. Botoşani 26p (30-33), 10. CFR* 25p (29-25), 11. Poli 21p (22-34), 12. Voluntari 18p (23-40), 13. Concordia 17p (21-40), 14. Petrolul* 8p (16-31). * - CFR şi Petrolul sunt penalizate cu câte şase puncte.

