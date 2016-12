Scăpăm de ninsori, vin ploile

Iarna și-a făcut de cap în toată țara. Ninsorile și vântul puternic au blocat drumuri, trenuri și au dat peste cap traficul din porturi. Din cauza vântului puternic, de duminică seara, 3 ianuarie și până luni, 4 ianuarie au fost suspendate manevrele în porturile Constanţa - Nord, Constanţa - Sud şi Midia. Luni, traficul feroviar s-a desfăşurat în condiţii de iarnă, iar câteva trenuri au fost anulate. De asemenea, mai multe trenuri au ajuns la destinaţie cu întârziere. Reprezentanții CFR au anunțat că sunt posibile şi alte întârzieri sau modificări, mai ales că ninsorile continuă și marți, 5 ianuarie, așa că ar fi bine să vă informați înainte de pleca la drum cu trenul. De miercuri, 6 ianuarie vor predomina ploile, de aceea este posibil să se producă și polei. Veștile bune vin tot de miercuri. Începând cu această dată va fi mai cald decât în mod normal, astfel că vor fi maxime cuprinse între 6 și 9 grade Celsius.

Vremea rea a dat peste cap și traficul din porturi, dar și pe cel feroviar. Din cauza vântului puternic, de duminică seara, 3 ianuarie și până luni, 4 ianuarie au fost suspendate manevrele în porturile Constanţa - Nord, Constanţa - Sud şi Midia. Luni, traficul feroviar s-a desfăşurat în condiţii de iarnă, cu ninsoare şi rafale de vânt la nivelul căii de rulare. La orele amiezii, câteva trenuri au fost anulate din cauza condiţiilor meteo. De asemenea, mai multe trenuri care circulau de la Satu Mare sau Craiova spre București au ajuns la destinaţie cu o întârziere de peste două ore din cauza unor defecţiuni. În toate unitățile feroviare (stații, revizii, depouri, etc.) se intervine constant pentru deszăpezire și pentru asigurarea condițiilor necesare desfăşurării în siguranţă a călătoriei. De asemenea, sunt pregătite locomotive de rezervă, au fost suplimentate echipele de intervenție, iar garniturile de tren sunt verificate înainte de plecarea în cursă.

INFORMAȚI-VĂ ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM CU TRENUL Reprezentanții CFR au anunțat că sunt posibile şi alte întârzieri sau modificări. ”Recomandăm pasagerilor ca, înainte de călătorie, să se informeze despre condiţiile meteo şi să apeleze telefonic Gara CFR din localitatea de plecare pentru informații actualizate despre mersul trenului cu care intenționează să călătorească”, a precizat conducerea CFR, într-un comunicat.Informaţii în timp realdespre situaţia circulației trenurilor pot fi găsite pehttp://cfr.ro/index.php/cauta-tren. Numerele de telefon de la stațiile CFR sunt publicate pewww.cfrcalatori.rola secțiuneaInfo Utile/Informații Telefonice. Pasagerii pot primi,la cerere, contravaloarea biletelor pentru eventuale parcursuri neefectuate, conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare.

SE ÎNCĂLZEȘTE Deocamdată nu scăpăm de ninsori, însă cel puțin nu vom mai tremura de frig. Meteorologii spun că și marți, 5 ianuarie, vor fi ninsori în general slabe în Dobrogea, apoi vor predomina ploile. Pe 6 și 7 ianuarie este posibil să se producă polei. În Dobrogea va fi mai cald decât în mod normal în următoarele zile, mai ales între 6 și 13 ianuarie, când valorile medii ale temperaturilor maxime se vor situa între 6 și 9 grade Celsius. Media minimelor nocturne va fi sub -2 grade C între 4 și 6 ianuarie, urmând apoi să se situeze în jurul valorii de zero grade C. Săptămâna viitoare se vor semnala ploi slabe, cu probabilitate de apariție mai mare între 11 și 13 ianuarie.