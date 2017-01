Scorpions a zguduit Bucureştiul a opta oară

Trupa germană Scorpions s-a aflat, sâmbătă seară, pentru a opta oară la Bucureşti, unde a susţinut un show exploziv la complexul Romexpo, în faţa a peste 10.000 de români. Concertul a făcut parte din Rock'n Roll Forever Tour 2013. Din primele minute ale show-ului, cei de la Scorpions au oferit un show extrem de dinamic, electrizant şi grandios, exact aşa cum promitea liderul trupei, Klaus Meine.

Artiştii au cântat piese de pe cel mai recent album, „Sting in the Tail“, balade, dar şi hituri care au cucerit mai multe generaţii la rând: „Wind of Change“, „Send Me An Angel“, „Tease Me, Please Me“. Au comunicat tot timpul cu publicul, întrebându-l din când în când: „Are you ready to rock?“. Trupa Scorpions a păstrat cele mai bune piese pentru bis, interpretând, printre altele, „Rock You Like A Hurricane“.

Artiştii au fost extrem de darnici cu fanii lor, aruncând în public zeci de beţe de baterie şi pene de chitară, primind şi ei, la rândul lor, daruri de la fani, printre care şi o bască asemănătoare celei purtate de solistul Klaus Meine. Acesta a promis, de altfel, că Scorpions se va întoarce la Bucureşti.