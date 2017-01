Sens giratoriu nou, pe strada Soveja

07:19:09 / 26 Februarie 2016

Vai,vai,vaiiii

Tolomacilor, la traficul din zona se va bloca semaforul de la intersectia Lapusneanu-Soveja care este la 150m ,,,Desfiintati sensul de la Cora Bratianu si repuneti semaforul in functie ca oricum nu l-ati demontat...Sens la Soveja cu Stefanita Voda...Sens al Lapusneanu cu Iorga...Sens la Lapusneanu cu Dispensarului... Sens la Brotacei ,Suceava cu Adamclisi si Dobrila Eugeniu ...Sens la Intrarea in Mamaia la Perla ...Montati camere in fiecare intersectie... Vai mama noastra ...