Simone Tempestini a terminat Raliul Finlandei pe locul 2 la Junior WRC

Echipajul alcătuit din Simone Tempestini și Giovanni Bernacchini a încheiat Raliul Finlandei pe locul 2 la secțiunea Junior WRC, după ce a câștigat ultimele trei probe speciale, desfășurate duminică. Simone Tempestini, de la echipa Napoca Rally Academy, a terminat la doar 5,6 secunde față de învingătorul Ole Christian Veiby și rămâne lider în clasamentul general al juniorilor. „Este un loc secund de care mă bucur ca pentru o victorie. Nu am riscat foarte mult aici pentru că obiectivul principal este să câștig titlul la juniori și asta este cel mai important. Tocmai de aceea, faptul că am terminat la mai puțin de șase secunde față de lider mă mulțumește. Am lucrat foarte bine cu Giovanni și am avut tot timpul situația sub control. Poate singurul regret este legat de anularea primei treceri pe legendara Ouninpohja, dar sigur vom veni aici și anul viitor”, a spus Simone Tempestini. După trei raliuri pe macadam în care a adunat 68 de puncte, pentru Simone Tempestini și Giovanni Bernacchini urmează două raliuri pe asfalt la volanul mașinii Citroen DS 3 R3-MAX. Primul este programat în perioada 18-21 august în Germania, iar celălalt în Corsica, între 29 septembrie și 2 octombrie. „Voiam să adun cât mai multe puncte posibil pe macadam, suprafața mea preferată, înaintea etapelor pe asfalt. Sunt însă pregătit să atacăm pe fiecare probă specială în Germania și dacă totul merge ca și până acum este perfect”, a precizat Tempestini.

RALIUL FINLANDEI I-A REVENIT LUI KRIS MEEKE

Pilotul nord-irlandez Kris Meeke (Citroen DS3) s-a impus în Raliul Finlandei, după disputarea celor 24 de probe speciale din regiunea Jyvaskyla. Meeke a stabilit la această ediție și un nou record de viteză în Campionatul Mondial de Raliuri FIA. După 333,6 kilometri parcurşi, Kris Meeke (Abu Dhabi Total WRT) a fost cronometrat cu timpul de două ore, 38 de minute, cinci secunde şi opt zecimi. Meeke a fost cu 29,1 secunde mai rapid decât finlandezul Jari-Matti Latvala (Volkswagen Motorsport) şi a stabilit un nou record în privinţa vitezei medii, cu 126,6 kilometri pe oră.

Meeke, în vârstă de 37 de ani, a devenit primul pilot britanic care câştigă Raliul Finlandei şi doar al şaselea din afara statelor nordice victorios în cei 65 de ani de istorie ai competiţiei. Echipa Abu Dhabi Total WRT a avut o zi remarcabilă, punctând şi prin irlandezul Craig Breen (locul 3), care a încheiat la un minut şi 41 de secunde în spatele câştigătorului.

Sebastian Ogier (Volkswagen Motorsport), liderul clasamentului piloților, a terminat doar pe locul 24 în Raliul Finlandei. Ogier rămâne lider, cu 143 de puncte, urmat de Andreas Mikkelsen 92p, Hayden Paddon 72p, Jari-Matti Latvala 68p și Dani Sordo 68p. Ierarhia constructorilor în WRC este dominată de Volkswagen Motorsport, cu 196p, urmată de Hyundai Motorsport 135p şi M-Sport WRT 100p.

