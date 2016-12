SLEN Medgidia a câștigat derby-ul județean cu Top Volei Constanța

Sâmbătă, în Seria Est din Divizia A2 la volei feminin, s-au disputat cele trei partide contând pentru prima etapă a noului campionat. La Constanța, în Sala Sporturilor, s-au întâlnit cele două formații dobrogene din Divizia A2, ACS Top Volei 05 Constanța și CS SLEN 90 Medgidia. Cu toate că avantajul experienței a fost de partea gazdelor, oaspetele au demonstrat că au o echipă superioară din punctul de vedere al valorii și al omogenității, reușind un succes fără dubii, cu 3:0 (25:17, 25:9, 25:18). Medgidia a fost mai bună și mai pregătită pentru competiție, chiar dacă jucătoarele sale, cu vârsta de 18-19 ani, nu au o talie deosebită. S-a remarcat Bianca Cojocaru, grație forței de atac și unei preluări destul de bune.Această primă victorie obținută de SLEN a fost cadoul perfect de ziua ei pentru Sandra-Sonia Axinciuc, fiica fostului fotbalist de la FC Farul, care vineri, cu o zi înaintea jocului, a împlinit 19 ani!

„Nu mi s-a părut o victorie obținută prea ușor, pentru că a fost primul nostru meci din campionat și prima apariție într-o competiție de senioare. Mi-a fost puțin teamă la început, știam că echipa adversă are câteva jucătoare cu experiență, dar tinerețea și-a spus până la urmă cuvântul. Am avut unele căderi spre finalul setului 3, dar cu puțină atenție am trecut peste ele”, a declarat Gheorghe Iordache, antrenorul principal al formației din Medgidia. „Ne-a învins o echipă mai omogenă, cu jucătoare care evoluează împreună încă de când au început voleiul, așa că era de așteptat să câștige. Noi avem o echipă de voluntare, cu fete care au venit numai pentru plăcerea jocului. Unele sunt salariate și nu au timp pentru antrenamente, dar, în plus, neavând bani la club, deocamdată ne descurcăm cum putem și ne pregătim într-o sală de liceu”, a spus Constantin Ferenți, antrenor principal la Top Volei.

Au evoluat formațiile: Top Volei (antrenori Constantin și Doina Ferenți): Marinescu, Oprea - Celik, Borș, R, Ispas, Trifan, Comănici-libero (au mai jucat Gîrdea, Moroianu, Bogdan și Culică); SLEN (antrenori Gheorghe și Lenuța Iordache): Deșliu, Axinciuc - Mănuc, Horătău, B. Cojocaru, Vintilă, D. Mihai-libero.

Tot sâmbătă, în celelalte două jocuri din Seria Est a Diviziei A2: CSM 2007 LPS Focșani - SCM Pitești 3:0 (25:14, 25:16, 25:20) și CSU Galați - CTF Mihai I București 3:0 (25:18, 25:17, 25:21).

