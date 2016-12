Suntem codași în Indexul european al sistemelor medicale

Faptul că nu stăm deloc bine la capitolul sistem sanitar nu surprinde pe nimeni. Pacienții români o simt pe pielea lor, dar și studiile confirmă acest lucru. România ocupă locul al 32-lea din 35 de ţări studiate în ediţia 2015 a Indexului european al sistemelor medicale (EHCI), realizat de compania suedeză Health Consumer Powerhouse. Țara noastră a obţinut 527 de puncte din totalul de 1.000, aflându-se doar deasupra Albaniei (524), Poloniei (523) şi Muntenegrului (484). Autorii comentează că „România are probleme severe cu managementul întregului său sector public” şi că, alături de Albania şi Bulgaria, „suferă din cauza unei structuri învechite de asistenţă medicală, cu o proporţie ridicată şi costisitoare de internări”. Raportul cuprinde 48 de indicatori grupaţi în 6 categorii: drepturile şi informarea pacienţilor, accesibilitatea (timpii de aşteptare pentru tratament), rezultatele tratamentelor, gama de servicii oferite şi extinderea lor, prevenţia şi farmaceuticele. Combinaţia acestor indici - obţinuţi din studii şi baze de date internaţionale şi din chestionare administrate asociaţiilor de pacienţi - îşi propune să descrie felul în care consumatorul de servicii medicale este servit de propriul sistem. La cea mai importantă categorie, rezultatele tratamentelor, România a obţinut 104 puncte din 250, clasându-se pe ultima poziţie, alături de Macedonia. Faţă de anul trecut, când România a avut „roşu pe linie” la toţi cei opt indicatori ai subdisciplinei, indexul pe 2015 a acordat note mai bune pentru reducerea deceselor cardiovasculare şi reducerea deceselor prin accident vascular cerebral. S-au înregistrat însă în continuare scoruri mici pentru mortalitatea infantilă, supravieţuirea în cancer, anii potenţiali de viaţă pierduţi, infecţiile cu stafilococ auriu meticilino-rezistent (MRSA), rata avorturilor şi depresie. Potrivit raportului, România a făcut progrese în ce priveşte accesul în aceeaşi zi la medicul de familie, accesul direct la medicul specialist, accesul la radioterapie sau chimioterapie sub 21 de zile şi timpul de aşteptare la camera de gardă. Pe primul loc al clasamentului în EHCI 2015 se află tot Olanda, cu 916 puncte, urmată de Elveţia (894), Norvegia (854) etc.