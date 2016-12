Taxa auto și taxa radio-tv vor dispărea. Legea lui Dragnea, constituțională

Curtea Constituţională a decis vineri dacă legea adoptată de Parlament prin care se elimină 102 taxe nefiscale, printre care taxa radio-tv şi taxa auto, este constituţională.

”Ne-am pronunțat în sesnul respingerii sesizării ca fiind neîntemeiată, motivând că toate criticile care s-au formulat nu își găsesc un temei constitutional care să ne justifice admiterea sesizării”, a declarant președintele CCR, Valer Dorneanu. Acesta a mai precizat că motivele cele mai multe au vizat fondul și justificarea tăierii taxelor.

”Chestiunea asta nu e atributul CCR să stabilească ce taxe sunt valabile și ce taxe nu sunt valabile. Am avut în vedere și faptul că proiectul s-a derulat în procedură parlamentară de urgență, ceea ce justifica într-un fel Parlamentul să scurteze niște termene și să treacă peste niște termene. În ceea ce privește criticile cu privire la faptul că nu s-ar fi solicitat informarea Guvernului, ea s-a solicitat, chiar dacă nu a venit. Raporturile dintre Parlament și Guvern și sunt dictate de niște principia constituționale, potrivit cărora Parlamentul este organul reprezentativ suprem, unica autoritate legiuitoare și într-un fel guvernul se află sub control parlamentar”, a adăugat Dorneanu.El a apreciat că legea nu a afectat principiul separației puterilor în stat. ”În ceea ce privește cele două mari instituții să zic așa păgubite de această măsură, noi am reținut, fără a intra în analiza fondului, că legea a modificat art. 41 din Legea de organizare a radiodifuziunii și televiziunii, spunând că toate cheltuielile necesare pentru funcționarea și dezvoltarea instutițiilor vor fi suportate din legea bugetului de stat. Deci este treaba guvernului și a parlamentului să înlocuiască resursele de unde vor fi finanțate cele două instituții”, a menționat președintele CCR.El a mai spus că decizia de vineri a fost luată cu majoritate de voturi.

Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, a adoptat pe 25 octombrie Legea privind eliminarea a peste 100 de taxe, inclusiv taxa Radio-TV, iniţiată de Liviu Dragnea. Actul normativ, care duce la anularea a 102 taxe nefiscale, a fost adoptat în procedură de urgenţă în ambele camere al Parlamentului.

Din rândul celor 102 taxe propuse pentru a fi eliminate fac parte timbrul de mediu pentru autovehicule, 33 de taxe consulare şi de cetăţenie, 20 de taxe de la Registrul Comerţului, taxele radio-TV, taxa suplimentară pentru eliminarea paşaportului, 22 de taxe pentru pierderea sau modificarea actelor, 13 taxe extrajudiciare de timbru şi taxele pentru permisele de pescuit recreativ/sportiv.

Curtea Constituţională (CCR) a fost sesizată ulterior, în 15 noiembrie, de către preşedintele Klaus Iohannis cu privire la legea care elimină 102 taxe nefiscale, printre care şi taxa radio-tv, şeful statului argumentând că actul normativ încalcă mai multe articole din legea fundamentală. El a spus că dacă legea celor 102 taxe e retrimisă la mine, voi decide dacă o voi promulga sau nu.