Tecău a ieșit de pe podiumul ATP la dublu

După ce a pierdut în turul secund al probei de dublu a turneului de la Roma, unde a făcut pereche cu olandezul Jean-Julien Rojer, tenismanul constănțean Horia Tecău a ieșit de pe podiumul clasamentului ATP la dublu dat publicității luni, coborând o poziție, pe locul 4, cu 7.450 de puncte. În plus, dublul româno-olandez a alunecat o poziție și în clasamentul celor mai bune perechi din acest an, ajungând pe 6, cu 1.720p. În schimb, Florin Mergea, semifinalist la Roma, a urcat o poziție, pe 13, cu 4.870p, în ierarhia mondială de dublu, iar alături de indianul Rohan Bopanna ocupă locul 9, în urcare cu o poziție, în clasamentul celor mai bune perechi din acest an, cu 1.560p.

În clasamentul de simplu, Marius Copil a coborât cinci locuri și se află pe 180, cu 305p, în timp ce Adrian Ungur a urcat două poziții, ajungând pe 204, cu 264p. Primul loc în ierarhia mondială de simplu este ocupat în continuare de Novak Djokovic (Serbia) 16.150p, în timp ce Andy Murray (Marea Britanie) a revenit pe locul secund, cu 8.435p, devansându-l pe veteranul Roger Federer (Elveția), cu 7.015p.

CADOU PENTRU ANDY MURRAY

Britanicul Andy Murray a câștigat, duminică, turneul de la Roma, dotat cu premii în valoare totală de 3.748.925 de euro, după ce l-a învins pe sârbul Novak Djokovic, liderul ierarhiei mondiale, cu scorul de 6-3, 6-3. Succesul a venit chiar în ziua în care acesta a împlinit 29 de ani, pozând la ceremonia de premiere cu tortul în mâna dreaptă și cu trofeul în stânga. Pentru Murray este al doilea titlu Masters 1.000 pe zgură din carieră, după cel de la Madrid, de anul trecut, și al 12-lea de Masters Series 1000. Britanicul și-a luat astfel revanșa în fața lui Djokovic, care-l învinsese săptămâna precedentă, în finala de la Madrid, și l-a oprit pe sârb din drumul către realizarea triplei la Roma, după titlurile cucerite în 2014 și 2015. Pentru performanţa reuşită la Roma, Murray a primit 1.000 de puncte în clasamentul ATP şi un cec în valoare de 717.315 euro, în timp ce Djokovic a fost recompensat cu 600 de puncte ATP şi un premiu de 351.715 euro. Murray este primul câştigător britanic al turneului de la Foro Italico din 1931, când George Patrick Hughes l-a învins pe Henri Cochet.

Proba de dublu masculin a fost câştigată de către gemenii americani Mike şi Bob Bryan, care au trecut în finală de dublul alcătuit din Vasek Pospisil (Canada) și Jack Sock (SUA), cu scorul 2-6, 6-3, 10-7, cucerind astfel al patrulea titlu la Roma din cariera lor.

