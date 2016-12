Tecău şi Rojer, în penultimul act la Beijing

Perechea formată din constănțeanul Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer, principala favorită a turneului de 500 de puncte de la Beijing, dotat cu premii în valoare totală de 3.944.715 dolari, a învins joi, cu scorul de 6-4, 6-2, în mai puţin de o oră de joc, cuplul alcătuit din Pablo Cuevas (Uruguay) și Viktor Troicki (Serbia) şi s-a calificat în semifinalele competiţiei. În faza următoare, Tecău şi Rojer vor da piept cu dublul Jack Sock / Vasek Pospisil (Canada / SUA), învingător, cu 6-4, 6-1, în meciul cu perechea Novak Djokovic / Djordje Djokovic (Serbia). Calificarea în semifinale este recompensată la China Open cu un premiu total de 41.150 de dolari şi cu 180 de puncte ATP.

IVO KARLOVIC, RECORDMAN AL AŞILOR ÎN TENIS

Croatul Ivo Karlovic, locul 18 ATP, a servit 26 de aşi, joi, în meciul cu Pablo Cuevas (Uruguay), de la China Open, şi a ajuns la 10.247 de aşi în carieră, întrecându-l pe compatriotul său Goran Ivanisevic, care deţinea acest record. Karlovici are acum zece aşi în plus faţă de Ivanisevic şi o medie pe meci de 24. Jucătorul născut la Zagreb a servit 1.202 aşi în acest an. Numai în 2007 a servit mai mulţi aşi, 1.318. Totuşi, cei 26 de aşi nu l-au ajutat pe croatul de 36 de ani şi 2,11 metri înălţime să câştige meciul cu tenismanul uruguayan. Cuevas, locul 37 ATP, s-a impus cu 7-6 (7/5), 7-6 (8/6), într-o oră şi 33 de minute, şi s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Beijing.

