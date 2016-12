Trei kaiaciști constănțeni luptă pentru un loc la Jocurile Olimpice

Cu mai puțin de două luni rămase până la startul Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro, trei kaiaciști constănțeni luptă pentru a prinde un loc în delegația României care va merge în Brazilia. După ce întreg lotul național de kaiac-canoe a fost depistat pozitiv la meldonium, Aurelian Ciocan, Cosmin Lulciuc și Sorin Cical au devenit favoriți să facă parte din echipajul de kaiac 4 care va reprezenta țara noastră la cea mai importantă competiție sportivă din lume. „Ne așteptăm să fie în avionul pentru Rio, pentru că sunt cei mai buni în acest moment. Au pierdut în fața celor care trebuiau să meargă la Jocurile Olimpice cu doar un cioc de barcă. La ultima competiție, la Bascov, au câștigat tot ceea ce se putea”, a explicat directorul LPS „Nicolae Rotaru” Constanța, Andrei Szemerjai. Cei trei sunt legitimați la CS Agigea, unde sunt pregătiți de Ionel Rață, actualul antrenor-coordonator al lotului național, dar au fost elevi la LPS „Nicolae Rotaru”. De altfel, Lulciuc este încă elev în clasa a 12-a și susține în aceste zile examenul de bacalaureat. „Sunt foarte fericit. Este ca un vis împlinit și reprezintă un lucru mare ca la vârsta mea să ajung la Jocurile Olimpice. Dacă ai voință, poți să reușești. Ai nevoie de forță și de un psihic bun, pentru că este un sport pe care nu-l poate practica oricine”, a spus Lulciuc, medaliat cu bronz la Campionatele Mondiale de tineret. „Este visul oricărui sportiv să participe la Jocurile Olimpice. Ni s-a dat această șansă și trebuie să profităm de ea”, a adăugat Ciocan, care are în palmares medalia de bronz la Campionatele Europene de tineret. „Sunt mândru că sunt român, că practic acest sport, este o șansă unică pentru noi și vom da tot ce avem mai bun”, a completat Cical. „După accidentul cu medicamentul-minune, federația a trebuit să ia măsuri și a folosit concursul de la Bascov drept criteriu de selecție pentru Jocurile Olimpice. În urma rezultatelor extraordinare obținute, cei trei vor face parte din lotul olimpic care se pregătește pentru Rio”, a explicat Ionel Rață.

Sportivii se pregătesc pe Lacul Tăbăcăriei pentru participarea la Campionatele Europene de kaiac-canoe care vor începe la 22 iunie, la Moscova (Rusia), unde trebuie să-și câștige locul în ambarcațiunea pentru proba de kaiac 4.

Din lotul olimpic are șanse să facă parte și Daniela Varona, kaiacistă legitimată la CS Farul Constanța și care a obținut rezultate foarte bune în aceste an. Până în acest moment, patru sportivi constănțeni au obținut oficial calificarea pentru JO de la Rio: Simona Halep și Horia Tecău - la tenis de câmp, Eliza Samara - la tenis de masă și Cristina Bujin - la atletism, în timp ce gimnasta Cătălina Ponor are și ea șanse mari să fie prezentă în Brazilia.

