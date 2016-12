Un candidat la preşedinţia SUA şi-a făcut campanie cu bani din economiile... altora

Candidatul republican la președinția SUA, Ted Cruz a luat un împrumut consistent de la Goldman Sachs pentru a-și finanța prima campanie pentru Senat însă nu a inclus acest credit în raportul de finanțare al campaniei, relatează miercuri The New York Times. Raportul de finanțare arată că în săptămânile de dinainte de alegerile primare republicane din mai 2012, Ted Cruz - în prezent unul dintre principalii candidați la învestitura republicană pentru intrarea în cursa prezidențială - a băgat „fonduri personale” în valoare totală de 960.000 de euro în campania pentru Senat. Două luni mai târziu, cu puțin timp înainte de un al doilea tur decisiv, el a ridicat investiția personală la 1,2 milioane de dolari. „Este tot ceea ce am economisit”, a spus Cruz într-un interviu pentru The New York Times în urmă cu mai mulți ani.

O analiză a operațiunilor sale financiare pe care a înaintat-o ulterior Senatului nu indică însă o lichidare de bunuri din care să rezulte întreaga sumă de bani cheltuită în campanie. Pe de altă parte, din analiză reiese că în prima jumătate a lui 2012 Ted și Heidi Cruz au obținut un împrumut cu dobândă redusă de la Goldman Sachs și un altul de la Citibank. Cele două împrumuturi erau în valoare totală de 750.000 de dolari, iar apoi au crescut la maximum 1 milion de dolari și scopul împrumuturilor nu este precizat.

Niciunul dintre credite nu apare în raportul financiar al comitetului de campanie al lui Ted Cruz pentru Comisia federală electorală, în care candidații trebuie să divulge sursa banilor din care își finanțează campania.

O purtătoare de cuvânt a staffului pentru campania prezidențială a lui Cruz, Catherine Frazier, a recunoscut că împrumutul de la Goldman Sachs a fost o sursă de finanțare în cursa pentru Senat, dar a precizat că nu s-a făcut vreo încercare de a ascunde ceva. „Legea prevede că, dacă obții un credit pentru finanțarea campaniei, trebuie să indici sursa, termenii și chiar să furnizezi o copie a contractului Comisiei electorale federale”, a declarat Kenneth A. Gross, un fost avocat al comisiei specializat în legea privind finanțarea campaniilor electorale. Nu ar fi existat nimic în neregulă cu obținerea unor credite pentru finanțarea campaniei de către Ted Cruz, atât timp cât ele ar fi fost făcute publice. Însă era posibil ca divulgarea unei astfel de informații să fi creat o impresie greșită despre candidatura sa, comentează The New York Times.

Ted Cruz a făcut o campanie electorală populistă, în cursul căreia a criticat programele de ajutor pentru instituțiile financiare de pe Wall Street și influența marilor bănci din Washington. În acest an, întrebat despre influența politică a Goldman Sachs în special, el a răspuns: „Ca mulți alți jucători de pe Wall Street și marile afaceri, încearcă să obțină și chiar obțin favoruri speciale din partea guvernului”.