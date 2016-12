Un tată devastat: „Ieri aveam o fată arhitect, azi am doar un număr”

Curtea INML devenise, sâmbătă, neîncăpătoare pentru părinţii zguduiţi de durere, care au venit să-şi identifice copiii printre resturile carbonizate. În toate cazurile, lovitura dată de recunoaşterea a ceea ce aveau mai drag pe lume a fost cumplită, dublată, până în ultima clipă, de speranţa că fata sau băiatul lor nu se va afla pe mesele reci ale Institutului. Certitudinea este un coşmar devenit realitate şi în care părinţii distruşi se vor instala, de acum încolo, câte zile vor mai avea de trăit. Un tată devastat îşi plânge suferinţa fără margini. „Ieri aveam o fată arhitect, azi am o foaie cu un număr”. Atât a mai avut putere să spună. A fost nevoie, de câteva ori, de intervenţia ambulanţei, pentru a-i ajuta pe cei doborâţi, la propriu, de durere. Cuvintele care să descrie o asemenea dramă sunt insuficiente şi sărace. Strigătele şi lacrimile nu ajută la nimic. La celălalt capăt al conexiunii dintre părinţi şi copii nu se mai află nimeni.

“Le curgea carnea. Mă implorau”

O tânără, Claudia Postelnicescu, a redat pe Facebook mărturia unei asistente eroine. „"Totul era ca un coșmar. Mergeau, urlau, se târau. Tineri desfigurați. Plângeam. Săreau arși pe mine, urlau", povestește asistenta. Un pompier cu o tânără de 18 ani, arsă pe 98% din corp, a implorat-o pe asistentă să o ia pe fată: "Ia-o mai repede din brațele mele. Doamne, cât de tânără e! Salveaz-o! Am și eu o fată acasă! Mi s-a făcut rău. Veneau mulți, mulți de tot. Civili urlau, tineri răniți trăgeau de doctori, aproape smulgându-le hainele. Implorau să fie ajutați, să fie salvați. Se aruncau în fața ambulanțelor. Dădeau cu pumnii în ambulanțe".

Aceeaşi asistentă spune că are urme de piele arsă, pe ea şi pe echipament, iar pompierul-șef plângea în hohote, era în șoc şi se întreba de ce s-a întâmplat o asemenea tragedie. "Tânăra arsă nici nu mai avea haine pe ea. Apoi am intrat urlând la Colțea, cu patru răniți grav. Țipam să vină toți doctorii, că e carnagiu. Toată lumea era în stare de șoc. AM VĂZUT IADUL! Doi doctori de la echipaje au rămas la fața locului. Erau șase tineri, jos pe borduri, în stop cardiorespirator. Șoferul din echipaj a resuscitat oameni ore în șir până i-a crescut tensiunea și i-a țâșnit sângele pe nas. (...) Mai era un copil de doar 16 ani! 16 ani! A plâns echipajul la resuscitarea lui. Nu se îndurau. Apoi l-au adus pe fratele lui, pe brațe, la mine. Era grav, era ars tot. Avea ochii umflați și roșii, plângea. Întreba: „Sunt rău? E grav?“. Apoi au adus altul. Era 70%. Plângeam. Cădea carnea de pe el. Întreba dacă mai trăiește. Era aproape de comă. Îi curgeau lacrimi din ochi, cu sânge. Îmi spunea să îl țin de mână. I-am spus că am un băiat de-o seamă cu el. Mi-a răspuns: „Mami, n-o să mor, nu?“. Încă ieșea fum din el”, mai spune femeia.

Salvatoarea, eroul care povestește îndurerat, este Violeta Maria Naca și are 22 de ani experiență pe Salvare", îşi termină Claudia Postelnicescu postarea, menţionând că a vrut să arate povestea prin prisma unui medic care a fost la fața locului.

Un membru al trupei Monarchy Band a murit în incendiul de la „Colectiv“

Costi Ignat, un membru al Monarchy Band, a murit în incendiul de la clubul „Colectiv“, după ce Adrian Rugină, de la trupa Bucium, cu care fusese coleg în trupa Teuton, şi-a pierdut viaţa în tragedie, deşi ieșise printre primii din local după izbucnirea incendiului, însă s-a întors să salveze răniţi. Costi Ignat, despre care se zvonea încă de sâmbătă că ar fi murit în incendiu, a apărut oficial pe lista persoanelor decedate, iar pe pagina acestuia de Facebook curg mesajele de susţinere din partea prietenilor şi a cunoscuţilor. Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport scrie pe pagina de Facebook a acestuia: "Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport anunţă cu durere trecerea în nefiinţă, în evenimentul de vineri de la clubul „Colectiv“, a dragului nostru coleg Constantin Ignat, un cercetător rebel care a pus pasiune în tot ceea ce a făcut. Condoleanţe familiei". "Oooof, Costi... Încearcă să-L ierţi pe Dumnezeu pentru că n-a fost alături de tine, de iubita ta, de cei care nu mai sunt şi de cei care acum se chinuie prin spitale! O să-mi lipseşti... mult! Ne vedem... dincolo!", scrie, de asemenea, pe contul de Facebook al artistului, un prieten.

"Of, Doamne! Acum am aflat că a murit şi Costi Ignat! Omul cu care am împărţit anii frumoşi de rock ai mei cu trupa Teuton. Cu el şi cu Adi Necula. of of of. Plâng ca un prost pentru prostiile altora. Dumnezeu să te odihnească, prietene! Şi îţi mulţumesc pentru Amintirile tinereţii mele. Trebuie să se schimbe ceva în România asta. Am luptat prea cu inimă ca să se întâmple porcăriile astea", scrie un alt prieten.

De asemenea, chitaristul Iulian Rob şi basistul Marian Leusteanu, membri ai formaţiei Monarchy, au fost răniţi şi ei în incendiul de la clubul „Colectiv“. Apropiaţi ai acestora au scris pe Facebook că, în vreme ce Iulian Rob "se luptă să revină", Marian Leuştean a suferit arsuri uşoare.

„Adrian Despot era ars (...) a început să urle la mine să car oameni”

Mario Ionescu, cameraman, povestește pe pagina sa de Facebook: „Oameni, care păreau vecini cu localul, cărau, alături de alți oameni arși, trupuri pline de sânge, de carne arsă, pe care le înșirau pe asfalt cât mai aproape de salvările care de acum curgeau și umpleau piațeta. O tânără blondă îi ghida către salvări și implora oamenii de pe ambulanțe să ia cât mai mulți! Am ajuns în gang, unde m-a întâmpinat Adrian Despot, era ars, plin de negreală pe ochi, căra un tânăr ars, a început să urle la mine să las camera și să car oameni! M-am blocat și mi-au dat lacrimile”. „Sunt multe imagini care nu se vor șterge din minte! Timpul le va așeza lângă celelalte tragedii la care am fost martor, maternitatea Giulești, autocarul cu ucraineni de pe A2! Condoleanțe familiilor, forță celor ce luptă încă! (...)”, își încheie operatorul de imagine postarea pe Facebook.

A intrat să-i salveze pe ceilalţi... familia l-a regăsit la INML

Bloggerul Claudiu Petre, dat dispărut de vineri noapte, este una dintre persoanele care şi-au pierdut viaţa în incendiul de la „Colectiv“, fiind identificat abia duminică de familie, martorii spunând că el reuşise să scape din club, dar s-a întors să-i ajute pe cei care încă nu apucaseră să iasă. Potrivit martorilor, bărbatul, cunoscut ca blogger şi fotograf, avea o constituţie atletică şi reuşise să scape din infernul declanşat în urma incendiului. El s-a întors, însă, ca să ajute o fată pe care a scos-o din club, după care a vrut să salveze şi alţi oameni. Martorii spun că acesta reuşise să iasă şi a doua oară, dar că se vedea că era afectat de incendiu, astfel că a fost urcat într-o ambulanţă, unde i s-au acordat îngrijiri. Din acel moment, acesta nu a mai fost văzut. Abia duminică dimineaţă, Claudiu Petre a fost identificat, în sfârşit, de către familie, la INML.