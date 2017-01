Usain Bolt riscă să rateze prezenţa la JO 2016 din cauza unei accidentări

Vedeta mondială a atletismului, Usain Bolt, a suferit o ruptură musculară la coapsă şi a declarat forfait pentru finala probei de 100 de metri a selecţiilor jamaicane, existând riscul să rateze Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, din luna august. După semifinala câştigată cu un timp modest, 10.04 secunde, Bolt a preferat să renunţe la finală. Într-un comunicat, sextuplul campion olimpic şi octuplu campion mondial a explicat că a simţit o jenă la coapsă după semifinală. “Medicul şef al Campionatelor mi-a examinat coapsa şi a diagnosticat o ruptură de gradul 1 la nivelul ischiogambierilor. Voi începe cât mai curând tratamentul şi sper să fiu în formă pentru reuniunea de la Londra de pe 22 iulie, unde sper să obţin calificarea pentru JO de la Rio”, a explicat Bolt. În lipsa lui Bolt, Yohan Blake, vicecampion olimpic la Londra în probele de 100 şi 200 m, a câştigat finala în 9,95 secunde, în faţa lui Nickel Ashmead şi a lui Jevaughn Minzie.

CADOU PENTRU O ATLETĂ RUSĂ

Atleta rusă Yuliya Stepanova, cea care a dezvăluit fenomenul dopajului în Rusia, va concura la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro ca neutră, în urma unei decizii a Federaţiei Internaţionale de Atletism (IAAF). Decizia, care mai are nevoie de aprobarea organizatorilor Jocurilor Olimpice, vine după ce federaţia de atletism din Rusia a fost interzisă din competiţiile internaţionale. Yuliya Stepanova, alături de soţul Vitaly Stepanov, le-au dezvăluit Agenţiei Mondiale Antidoping faptul că dopajul sufoca fenomenul atletismului în Rusia. Yuliya, alergătoare la 800 de metri, şi Vitaly, un oficial antidoping, au contribuit la demascarea cazurilor de dopaj. În noiembrie 2015, Rusia a fost suspendată de către IAAF în urma unei investigaţii independente a Agenţiei Mondiale Antidoping, care a revelat o cultură a dopajului pe scară largă. Peste 80 de sportivi ruşi au aplicat pentru o “eligibilitate excepţională” la Jocurile Olimpice, adică să nu reprezinte nicio ţară, iar o decizie în acest caz va fi luată pe 18 iulie. Stepanova, care are de asemenea drept de participare la Campionatele Europene de săptămâna viitoare, a primit o suspendare de doi ani în 2013, pentru fapte de dopaj. IAAF a precizat că „Yuliya Stepanova a adus o excepţională contribuţie la protejarea şi promovarea atleţilor curaţi, cinstiţi, la fair-play-ul, integritatea şi autenticitatea acestui sport”. Stepanova va concura la Campionatele Europene de la Amsterdam sub steagul Federaţiei Europene de Atletism, în proba de 800 de metri.

Citeşte şi:

Usain Bolt va concura în Insulele Cayman

Usain Bolt se retrage după JO din 2016

Rusia contestă sancţiunea dată de IAAF