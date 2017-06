Verificări pe litoral, la cei care-și închiriază locuințele „la negru“

10:57:59 / 23 Iunie 2017

Nu deschideti usa strainilor!

Actiunile se pot desfasura doar ca urmare a turnatoriei vecinilor,in baza unor mandate. Apoi,oricicine primeste rude in gazda poate fi banuit de ,,evaziune'' si calcat abuziv de ,,otoritati''. Otoritatile se poarta cam ca proxenetii,unii ,,produc'' pe efort propriu,proxenetul isi ia taxa de smecher. Marile evaziuni raman totusi nerezolvate,evidenta acestui fapt fiind vizibila de oricine. La urma urmei,banii din chirii sunt cheltuiti tot acilea,se duc pe marfuri cu TVA inclus,se acopera cat de cat saracia impusa fortat de toate guvernele curului. Cata vreme serviciile in turism sunt la pamant si preturile in nori,pulimea saraca a Romaniei va alege sa stea la ,,particulari'',chiar daca poate ar dori altfel.