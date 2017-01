Victorie pentru moral a tricolorilor

Victoria tricolorilor în partida cu Lituania, disputată miercuri seară, la Giurgiu, pe stadionul „Marin Anastasovici”, scor 1-0 (N. Stanciu 65), a reprezentat al 14-lea meci fără înfrângere pentru naţionala României în meciurile oficiale, amicale şi de calificare la EURO 2016. Ultima înfrângere a României într-un meci amical datează din luna iunie 2014, 1-2 cu Algeria. Ultimul eşec al tricolorilor într-un meci oficial s-a înregistrat în noiembrie 2013, 1-3 cu Grecia. Succesul din întâlnirea cu Lituania a fost parafat de golul marcat de stelistul Nicușor Stanciu, aflat la debutul său în naţională, cu un şut perfect de la aproximativ 28 de metri. „Este important că am câştigat, dar mă bucur şi pentru golul marcat. Să joc pentru echipa naţională este un vis devenit realitate. De la 18 ani, de când m-am antrenat cu naţionala, la chemarea domnului Piţurcă, visam să joc pentru România. Totodată, sunt mândru că port tricoul cu numărul 10, pe care l-a purtat şi Hagi”, a declarat Stanciu, după meci, la Dolce Sport.

Selecţionerul Anghel Iordănescu a spus, după încheierea întâlnirii, faptul că jocul a fost influenţat de lipsa de omogenitate, dar au fost şi lucruri pozitive: „Cred că pot spune că s-a încheiat cum trebuie, prin prisma faptului că am câştigat. Chiar dacă am câştigat cu 1-0, am avut multe momente bune, dar trebuie să precizez că am avut şi momente moarte în echipa noastră. Trebuie să luăm în calcul şi că am avut multe schimbări, am avut jucători care au debutat şi ţin să-l remarc aici pe Nicuşor Stancu (n.r. - Stanciu). Publicul a fost cald cu echipa naţională, iar gazonul a fost bun. Sper ca până la ora jocului de duminică să se corecteze problema cu gazonul la Cluj”. Iordănescu a adăugat că a menajat mai mulţi titulari în amicalul cu Lituania pentru partida cu Spania, de la Cluj-Napoca, programată duminică, 27 martie, de la ora 21.45 (în direct la TVR 1 și Dolce Sport 1), pe „Cluj Arena”.

SEPSI A PĂRĂSIT CANTONAMENTUL NAȚIONALEI

Laszlo Sepsi nu va face parte din lotul naționalei României pentru meciul cu Spania, după ce medicii nu au reușit recuperarea fundașului formației Nurnberg, informează site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal. În momentul convocării, staff-ul naționalei l-a examinat pe Sepsi și a identificat probleme medicale, în urma cărora jucătorul nu a putut evolua în partida cu Lituania, de la Giurgiu, câștigată de România cu scorul de 1-0. Fără șanse de a fi refăcut, Sepsi a părăsit cantonamentul naționalei. Selecționerul Anghel Iordănescu l-a chemat, cu două zile înainte de meciul cu Lituania, pe fundașul Alin Toșca, de la FC Steaua București, pentru a-l înlocui pe Sepsi. Toșca a intrat pe teren în minutul 86 al meciului cu balticii, în locul lui Steliano Filip.

GIBRALTAR A REMIZAT CU LIECHTENSTEIN

Rezultatele partidelor amicale disputate miercuri seară: Croația - Israel 2-0 (Perisic 4, Brozovic 34), Slovenia - Macedonia 1-0 (Bezjak 58), Gibraltar - Liechtenstein 0-0, Polonia - Serbia 1-0 (Blaszczykowski 28).

Joi vor avea loc următoarele partide - ora 16.00: Malta - Moldova; ora 19.00: Estonia - Norvegia; ora 20.00: Grecia - Muntenegru; ora 20.45: Turcia - Suedia; ora 21.00 Danemarca - Islanda; ora 21.00: Ucraina - Cipru; ora 21.45: Cehia - Scoția, Italia - Spania, Țara Galilor - Irlanda de Nord.

Vineri seară sunt programate următoarele întâlniri - ora 17.00: Armenia - Belarus; ora 21.15 Luxemburg - Bosnia & Herțegovina; ora 21.30: Slovacia - Letonia; ora 21.45: Irlanda - Elveția, Olanda - Franța; ora 22.45: Portugalia - Bulgaria.

