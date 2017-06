Viitorul poate profita de un succes al dinamoviştilor

Victoria reuşită sâmbătă seară de FC Viitorul în etapa a opta a play-off-ului Ligii 1 la fotbal, 3-2 (Vl. Morar 40-pen., Săpunaru 43-autogol, Ţucudean 77 / D. Niculae 12, Geraldo Alves 90) cu Astra Giurgiu, a reprezentat pentru echipa pregătită de Gheorghe Hagi un pas important spre consolidarea poziţiei secunde. Iar dacă Dinamo va obţine cele trei puncte în disputa cu FCSB, luni seară, pe Arena Naţională, atunci Viitorul va rămâne la egalitate de puncte în fruntea clasamentului, având avantajul rezultatelor directe în confruntările cu FCSB, 3-1 şi 1-1.

În ultimele două etape din actualul sezon, FC Viitorul va juca în deplasare în runda a noua, la Drobeta Turnu Severin, cu CS Universitatea Craiova, duminică, 7 mai, de la ora 21.15, iar în ultima etapă va evolua pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, cu CFR Cluj.

„Am demonstrat, cred eu, pentru toată lumea din România, că merităm să fim în play-off. Să câştigi contra Astrei două meciuri în play-off, contra campioanei de anul trecut, e ceva extraordinar. Ne bucurăm foarte mult. Am muncit pentru lucrul ăsta. Echipa a crescut, ne-am consolidat acolo sus, ca o echipă puternică, care joacă un fotbal bun şi suntem buni. Mă bucur, e fericire mare. Jucătorii sunt fericiţi, obosiţi, cu toţii, dar merită. E un an incredibil pentru noi. Am făcut un pas important spre locul doi. Jucătorii noştri nu erau obişnuiţi cu asemenea meciuri importante, puternice. Suntem capabili de orice, pentru că există mult talent. Am crescut zi de zi”, consideră Gheorghe Hagi.

Duminică seară, CS Universitatea Craiova a câştigat la Cluj-Napoca, cu scorul de 3-0 (Andrei Ivan 30, 76, Zlatinski 44), meciul cu CFR Cluj.

Luni, 1 mai, ora 20.30 (în direct de Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), este programată partida Dinamo București - Fotbal Club FCSB.

Clasament play-off: 1. FCSB 38p (golaveraj: 10-5), 2. FC VIITORUL 38p (10-8), 3. Dinamo 33p (9-6), 4. CFR 33p (8-10), 5. Craiova 31p (8-10), 6. Astra 26p (9-15).

HAGI VREA SĂ ANTRENEZE O ECHIPĂ MARE ŞI O ECHIPĂ NAŢIONALĂ

„Soarta mea e să propun, să muncesc cu cei tineri. Încerc să rămân eu, în primul rând, cu picioarele pe pământ, trebuie să creez o strategie importantă. Vreau să devin mare şi ca antrenor. Am două lucruri pe care vi le-am zis clar. Vreau să antrenez o echipă naţională şi o echipă de club foarte tare. Vom vedea unde o să ajung. Eu zic că atunci când dai, vei primi. Aşa că eu în momentul de faţă eu dau foarte mult de şapte ani. Dau, dau, dau, am luat-o de la munca de jos, copii şi juniori, creez proiecte, concept tehnic, o să-l vedeţi, şi cartea, că tot o spun, o idee a mea despre fotbal. Şi la un moment dat trebuie să mă duc să mă verific, să mă bat cu cei mai buni, aşa cum m-am bătut înainte. Cred eu. Îmi doresc să antrenez o echipă mare şi o echipă naţională. Oricare. Nu e nicio problemă. Eu sunt porumbel. De mic am plecat de acasă. Nu contează. Important este să fie un proiect foarte mare, de a deveni cel mai bun. Dar, deocamdată, am grijă de clubul meu, de jucători şi vom vedea ce se va întâmpla”, a mai spus Gică Hagi.

