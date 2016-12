Western-ul dobrogean „Câini“, pe marile ecrane din Constanța

Thriller-ul „Câini”, lungmetrajul de debut al regizorului Bogdan Mirică, va rula începând de vineri, 23 septembrie, în circa 70 de cinematografe din peste 30 de orașe. Filmul cu Dragoș Bucur, Vlad Ivanov și Gheorghe Visu, în rolurile principale, poate fi văzut până pe 29 septembrie și de constănțeni, la Cinema City Maritimo și Cityplex Constanța.

Alături de cei trei actori, în distribuție mai apar: Teodor Corban, Raluca Aprodu, Costel Cașcaval, Constantin Cojocaru, Emilian Oprea, Cătălin Paraschiv și Andrei Ciopec.

Acțiunea filmului se desfășoară într-un sat izolat din Dobrogea, situat în apropierea graniței cu Ucraina, motiv pentru care „Câini” a fost numit... un „western dobrogean”. „Scenariul a pornit de la o lume pe care o cunosc foarte bine - lumea în care am copilărit, la bunica la ţară. De fapt, nu atât lumea aia m-a interesat, cât emoţiile mele faţă de ea, emoţii pe care încă le mai am în mine şi acum. Ce mi-a rămas în cap a fost caracterul arbitrar, imprevizibil al violenţei de acolo - am văzut oameni care săreau să se omoare, fără o miză clară - şi asta mi se pare înfricoşător. Cum poţi să te aperi de ceva ce nu poţi anticipa - nici măcar teoretic?”, a spus regizorul și scenaristul Bogdan Mirică, recunoscut pentru serialul HBO „Umbre“.

Filmul lui Mirică a fost nominalizat la trofeul European Discovery 2016 - Prix FIPRESCI, acordat în fiecare an unui cineast talentat care a debutat în forță în lungmetraj. De asemenea, regizorul Bogdan Mirică a fost remarcat la Cannes, unde a obținut Premiul criticii - FIPRESCI, apoi la TIFF, unde a câștigat Trofeul Transilvania, și la Sarajevo, unde „Câini” a obținut Mențiunea Specială a Juriului, iar Gheorghe Visu a fost distins cu Trofeul Heart of Sarajevo, pentru cel mai bun actor.

