1 Decembrie, sărbătorit la Muzeul de Istorie

Istorici, profesori universitari de prestigiu, muzeografi importanţi s-au întîlnit, ieri, în aula „Adrian Rădulescu” a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie, cu numeroşi elevi ai şcolilor generale şi ai liceelor constănţene, pentru a sărbători ziua de 1 Decembrie – 90 de ani de la Marea Unire a Românilor. Această amplă manifestare cultural-artistică a fost organizată de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Direcţia Judeţeană de Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, Muzeul Marinei Române, Muzeul Militar – Filiala Constanţa şi Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului. În cadrul evenimentului, atît specialiştii invitaţi, cît şi cîţiva liceeni au ţinut discursuri emoţionante, despre însemnătatea zilei de 1 Decembrie, a fost vernisată o expoziţie de desene şi a fost prezentat un program artistic închinat marelui moment istoric aniversat.

Din rîndul celor care au luat cuvîntul au făcut parte directorul adjunct al muzeului constănţean, dr. Gabriel Custurea, prof. univ. dr. Gheorghe Dumitraşcu de la Universitatea „Ovidius”, conf. univ. dr. Stoica Lascu de la aceeaşi prestigioasă instituţie de învăţămînt superior, dar şi dr. Lavinia Gheorghe, muzeograf în cadrul Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie, cea care a fost şi moderatoarea întîlnirii. De asemenea, discursuri interesante au ţinut şi elevii Petrică Niţă – clasa a X-a B, de la Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”, coordonat de prof. Cristina Gîlă, Andreas Ene – clasa a XI-a E, de la Grupul Şcolar Economic „Virgil Madgearu” şi Alexandra Jugastru – clasa a XII-a D, de la Grupul Şcolar „C.A.Rosetti”, îndrumată de prof. Daniela Niţă. Invitaţii au fost plăcut impresionaţi de prezenţa numeroasă a tinerilor la acest eveniment dedicat sărbătoririi Zilei Naţionale a României, precum şi de interesul cu care aceştia au urmărit alocuţiunile referitoare la realizarea Marii Uniri de la 1918. „În istoria unei naţiuni există momente în care toate elementele pozitive se unesc, se întîlnesc într-o realizare visată, împlinită şi avînd urmări extraordinare. 1 Decembrie 1918 a fost o asemenea împlinire. La 1 Decembrie şi-au dat întîlnire 1856 – cînd trei judeţe din Basarabia s-au restituit Moldovei, 1859 – cînd s-au unit două dintre mai multele ţări româneşti, Muntenia şi Moldova, 1878 – cînd Dobrogea a revenit la ţară şi anul cu totul spectaculos, 1918, cînd mai întîi Basarabia, în martie, Bucovina, în noiembrie şi Transilvania au încununat acest act, care a fost voinţa poporului. Hotărîrile realizate prin păci internaţionale au consfinţit, vrînd-nevrînd, hotărîrea tuturor românilor şi a celor mai multe dintre minorităţile etnice din România, la nivel de masă”, a subliniat prof. univ. dr. Gheorghe Dumitraşcu.

Manifestarea a continuat cu vernisajul unei expoziţii de desene dedicată Marii Uniri, realizată de elevii clasei a III-a A de la Şcoala generală nr. 22 „I. C. Brătianu”, sub coordonarea învăţătoarelor Ioana Antemir şi Viorica Lapteş. Din cadrul evenimentului a făcut parte şi un program artistic oferit de elevi ai Colegiului de Arte şi ai Şcolii Generale nr. 6. „Nicolae Titulescu”. În aula Muzeului de Istorie au fost prezenţi elevi şi profesori de la colegiile naţionale „Constantin Brătescu”, „Mihai Eminescu”, „Regina Maria”, Liceul Teoretic „Traian”, grupurile şcolare „C. A. Rosetti”, „I. N. Roman”, şcolile generale nr. 6 „Nicolae Titulescu”, nr. 9 „Ion Creangă”, nr. 22 „I. C. Brătianu”, nr. 24 „Ion Jalea” şi nr. 39 „Nicolae Tonitza”.