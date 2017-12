100 de copii din Băneasa şi Ostrov s-au împrietenit la Constanţa

Programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2008”, demarat în urmă cu trei săptămîni, la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a continuat ieri cu excursia la Constanţa a 100 de copii din localităţile Băneasa şi Ostrov. Prin intermediul acestui program organizat şi finanţat de CJC, 4.000 de copii din zona rurală a judeţului beneficiază, pînă la sfîrşitul lunii august, de excursii gratuite la Constanţa, unde vizitează Acvariul, Delfinariul, se distrează în parcul de distracţii Aqua Magic, fac o plimbare cu telegondola, iar la finalul zilei, asistă la spectacolul oferit de Circo Aquatico. “Îi mulţumim preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, pentru faptul că s-a gîndit la copiii noştri. Sîntem bucuroşi că avem posibilitatea, cu această ocazie, să-i scoatem pe copii din localitate pentru a vizita Constanţa şi obiectivele cuprinse în program. Copiii noştri vin foarte rar la Constanţa şi nu au avut ocazia să meargă pînă acum într-un parc de distracţii precum Aqua Magic sau să vizioneze un spectacol de circ“, a declarat primarul oraşului Băneasa, Gelu Iordache. Copiii din cele două localităţi sosiţi ieri în excursie au avut prilejul să se cunoască şi să se împrietenească. “Mi-am făcut prieteni din Ostrov cu această ocazie, cu care sper că voi păstra legătura şi în viitor. Am vorbit despre aceste locuri pe care nu le-am mai văzut pînă acum şi ne-am comparat cunoştinţele despre peştii pe care i-am văzut la Acvariu. Mi-a plăcut foarte mult la Delfinariu. Am fost uimită de spectacolul pe care ni l-a oferit delfinul Mark“, a spus Maria Iuliana Chirea, de 14 ani, din Băneasa. La Acvariu, amintindu-şi de cele învăţate la orele de biologie, copiii au recunoscut anumite specii de peşti fără a consulta explicaţiile înscrise pe tăbliţele situate deasupra fiecărui acvariu. “Mi-a plăcut foarte mult la Acvariu şi la Delfinariu. Am văzut numeroase specii de peşti despre care ştiam numai de la orele de biologie. Am aşteptat cu nerăbdare să intrăm la Aqua Magic pentru că nu am mai fost aici, însă este exact aşa cum îmi povesteau alţii copii. Ne distrăm pe cinste“, a spus Andrei Florin Dima, de 10 ani, din Ostrov. Programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2008” continuă astăzi cu o nouă serie de copii care vin în excursie.