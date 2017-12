169 de societăţi pe acţiuni constănţene, în prag de dizolvare

Motivul îl constituie nemajorarea capitalului social pînă la limita minimă stabilită de lege, şi anume echivalentul în lei a 25.000 de euro

Aproape un sfert din societăţile pe acţiuni constănţene ar putea intra în procedură de dizolvare judiciară, întrucît nu şi-au majorat capitalul social la suma minimă echivalentă în lei a 25.000 de euro, pînă la 26 octombrie inclusiv. Prin Legea 302/2005, societăţile comerciale pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni au fost obligate ca, în termen de un an, să îşi asigure un capital social echivalent în lei a minimum 25.000 de euro. Legea a intrat în vigoare la 29 octombrie 2005, astfel că societăţile care nu îndeplineau această condiţie erau obligate să îşi majoreze capitalul pînă pînă pe data de 26 octombrie 2006, ultima zi lucrătoare a intervalului de un an. Firmele care nu şi-au majorat capitalul social pot continua activitatea doar dacă se transformă în societăţi cu răspundere limitată, societăţi în nume colectiv sau societăţi în comandită simplă. La nivelul judeţului Constanţa, din totalul celor 734 de societăţi pe acţiuni înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului depe lîngă Tribunalul Constanţa, un număr de 287 de societăţi deţin un capital social inferior valorii de 25.000 de euro. În interval de un an, 447 de societăţi din totalul acestor firme şi-au majorat capitalul social la suma minimă echivalentă în lei a 25.000 de euro. Pe de altă parte, în prezent, există alte 287 de societăţi pe acţiuni care nu îndeplinesc prevederile legii, din care 169 se află în funcţiune, iar 118 se află în diverse situaţii juridice, cum ar fi faliment sau lichidare.

La nivel naţional, din totalul celor 12.671 comerciale pe acţiuni înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, un număr de 5.030 societăţi deţin un capital social inferior valorii de 25.000 de euro. De asemenea, la data intrării în vigoare a Legii 302/2005 erau înregistrate 6.981 societăţi pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni cu un capital social inferior valorii de 25.000 de euro. În interval de un an, 1.951 de societăţi din totalul acestor firme şi-au majorat capitalul social, şi-au schimbat forma de funcţionare sau au ieşit de sub incidenţa legii datorită influenţei cursului de schimb. Potrivit legii, societăţile pe acţiuni care nu respectă obligaţia majorării capitalului social pînă la limita minimă stabilită pot fi dizolvate prin decizie a Tribunalului, la cererea ONRC sau a oricărei persoane interesate. Conducerea Registrului Comerţului afirmă însă că firmele vor avea posibilitatea să îşi majoreze capitalul social şi după data limită impusă prin lege, dacă operaţiunea este efectuată înainte ca dizolvarea societăţii să fie decisă prin hotărîre irevocabilă a instanţei judecătoreşti. "Precizăm că termenul legal pentru efectuarea majorării capitalului social la valoarea de minimum 25.000 de euro nu este unul de decădere, în sensul că societăţile pot solicita efectuarea acestei operaţiuni sau schimbarea formei şi după 30 octombrie 2006, pînă la data cînd hotărîrea de dizolvare pronunţată de Tribunal va rămîne irevocabilă", a declarat directorul Oficiului Registrului Comerţului de pe lîngă Tribunalul Constanţa, Traian Oancea. El a adăugat că nu se poate pronunţa asupra cauzelor pentru care societăţile nu au respectat condiţia de majorare a capitalului social, arătînd însă că lipsa de informare nu poate constitui un motiv, prevederile legii fiind mediatizate inclusiv prin afişare la Oficiile Registrului Comerţului de pe lîngă tribunale.