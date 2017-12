2009 aduce o încetinire severă a creşterii economice

Criza economică şi financiară, care a adus deja recesiune în unele state din UE, va afecta puternic România în acest an şi va dezechilibra şi mai mult balanţa fiscală, arată estimările Comisiei Europene (CE). Prognoza CE referitoare la evoluţia ţării noastre în 2009 indică o încetinire severă a creşterii economice, pînă la 1,75%, în contextul în care deficitul bugetar se va adînci pînă la un nivel record de 7,5% din PIB. Statul român va avea dificultăţi din ce în ce mai mari să adune încasări la buget, deficitul public fiind estimat să crească puternic, cu 2,3%, peste cel de 5,2% din PIB consemnat anul trecut. Dezechilibrarea balanţei fiscale va forţa guvernul să se împrumute masiv, urcînd datoria publică la 21,1% din PIB în 2009 şi la 26,8% din PIB anul viitor, faţă de 15,2% din PIB în 2008 şi 12,7% din PIB în 2007. Încetinirea economică va fi însoţită de temperarea semnificativă a cererii interne, care a susţinut în ultimii ani creşterea PIB. Proiecţiile Bruxelles-ului indică o creştere a cererii interne cu doar 2,2% în 2009, faţă de 11,4% în 2008 sau 15,7% în 2007. În acelaşi timp, şomajul ar urma să crească la 7% în acest an, de la 6,2% în 2008, datele fiind calculate după standardele Biroului Internaţional al Muncii (BIM). Mai mult, costul cu forţa de muncă va scădea, în termeni reali, cu 0,3% în 2009, iar creşterea medie a salariilor va încetini la doar 9% în termeni nominali în acest an şi la 8,9% în 2010, de la 22,5% în ultimii doi ani. Inflaţia este estimată să se tempereze la 5,7% în 2009 şi la 4% în 2010, de la 7,9% anul trecut, datele fiind calculate după indicele armonizat al preţurilor de consum, mai arată prognoza CE. Pentru 2010, CE anticipează o creştere economică de 2,5% indicînd redresarea uşoară, însă deficitul public se va situa la un nivel încă foarte alarmant, de pînă la 7,9% din PIB. Comisia a anunţat că nu a luat în considerare varianta revizuită a bugetului pe 2009, elaborată de noul Guvern PD-L-PSD. O parte a agenţiilor de rating consideră România ca fiind statul UE cu cel mai ridicat risc şi au coborît ratingul suveran al ţării în categoria nerecomandat pentru investiţii.

Prognoza CE nu este corectă, susţine ministrul de Finanţe

Estimările CE au stîrnit, cum era şi firesc, reacţii din partea oficialilor români, primele avîndu-l ca autor pe ministrul de Finanţe, Gheorghe Pogea. Acesta consideră incorectă prognoza Bruxelles-ului referitoare la deficitul bugetar de 7,5% în 2009 şi 7,9% în 2010, susţinînd că Guvernul îşi menţine obiectivul de a reduce deficitul la 2% în acest an, de la circa 5% în 2008. \"Probabil Comisia a folosit pentru calcule cifrele privind bugetul din proiectul de lege înaintat Parlamentului de vechiul guvern\", a spus Pogea. Un deficit de 2% din PIB poate fi atins prin reducerea costurilor din administraţia publică şi creşterea veniturilor, a adăugat el. \"Primele noastre priorităţi în 2009 vor fi ajustarea deficitului bugetar şi a celui de cont curent la niveluri sustenabile. Ne vom îndrepta toate eforturile către atingerea unui deficit al bugetului de 2% la sfîrşitul anului 2009\", a spus Pogea. Economiştii au comentat măsura de a coborî deficitul la mai puţin de jumătate, faţă de anul trecut, ca nerealistă, întrucît diminuarea cheltuielilor necesară pentru atingerea obiectivului va fi greu de realizat, iar măsuri de reducere a pensiilor şi salariilor într-un an electoral sînt puţin probabile. Ministrul vizează modificarea codului fiscal, aducerea la buget a veniturilor din economia subterană şi ajustarea veniturilor din sectoarele economice cu potenţial de creştere. Guvernul a promis înăsprirea politicilor fiscale, pentru a oferi siguranţă investitorilor şi a direcţiona cheltuielile către sprijinirea economiei. Comisia Naţională de Prognoză (CNP) pare să fie singura care se apropie cu estimările de declaraţiile ministrului Pogea, vehiculînd, pentru 2009, o creştere economică de 2,5%. În plus, PIB-ul estimat de CNP pe anul trecut a crescut aproape de 7,9%, pînă la 513,175 miliarde lei (139,35 miliarde euro), avansul fiind uşor superior celui luat în calcul de Guvern şi de Comisia Europeană, de 7,8%.