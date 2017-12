23 jucători sub 21 ani la Viitorul

Cu patru etape înainte de finalul primului sezon în Liga a II-a la fotbal, FC Viitorul Constanţa poate spune că are motive de satisfacţie, chiar dacă rezultatele din ultimele etape au compromis şansele de a realiza obiectivul stabilit, locurile 4-6. În lotul echipei Viitorul s-au aflat, în acest sezon, 23 de jucători pînă în 21 de ani, iar dintre aceştia, 16 au evoluat în cel puţin o partidă. În plus, dintre cei 23 de jucători, 13 sunt juniori cu vârste între 16-19 ani, astfel că se poate spune că principalul obiectiv, promovarea tinerilor din cadrul Academiei, a fost atins. Viitorul a riscat obţinerea unor rezultate care să o propulseze mult mai sus faţă de locul 8 pe care se află în acest moment în clasament, dar a oferit în schimb puştilor Academiei şansa de a acumula multă experienţă pentru viitoarele sezoane. „Promovarea tinerilor face parte din strategia noastră. Ar fi putut face pasul la prima echipă şi Puţanu, Mitache, Ţîru şi Păiuş, dar au fost şi la lotul naţional, iar Nazîru s-a accidentat în pauza de iarnă, când intrase în programul primei echipe. Trebuie să ţinem cont şi de faptul că sunt angrenaţi în competiţiile de juniori, unde vom participa la turneele finale“, a declarat preşedintele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, Paul Peniu. Iată cei 23 de jucători sub 21 ani: George Şerban (17 ani), Alexandru Buzbuchi (18 ani) - portari; Radu Cureteu (19 ani), Florentin Tudorache (19 ani), Marius Rusu (21 ani), Bogdan Evdochim (21 ani), Robert Blăniţă (18 ani), Ionuţ Călin (21 ani) - fundaşi; Romario Benzar (19 ani), Alin Cârstocea (19 ani), Gabriel Iancu (17 ani), Dragoş Forminte (21 ani), Marco Muscă (18 ani) - mijlocaşi; Andrei Sin (20 ani), Robert Lupu (21 ani), Sascha Marinkovic (19 ani), Aurelian Chiţu (20 ani), Ştefan Sandu (21 ani), Alexandru Chirilă (21 ani), Nicolae Hertu (20 ani), Cristian Gavra (18 ani), Dan Marian (19 ani), Ionuţ Vînă (16 ani) - atacanţi.