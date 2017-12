26 iunie - Ziua Internațională Antidrog

În 26 iunie se sărbătorește Ziua Internațională împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri. Această sărbătoare este celebrată anual, începând din 1987, la nivelul tuturor ţărilor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). Această zi a fost instituită ca expresie a determinării ONU de a consolida acţiunile şi cooperarea la nivelul statelor membre, pentru atingerea obiectivului de a avea o societate internaţională fără consum abuziv de droguri. An de an, Oficiul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC) este promotorul campaniei internaţionale de sensibilizare privind provocarea majoră pe care drogurile ilicite o reprezintă pentru societate în ansamblu şi încurajează derularea, în lumea întreagă, a cât mai multor activităţi de atenţionare cu privire la acest fenomen. Tema UNODC pentru Ziua Internaţională Împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri de anul acesta are ca mesaj: „Întâi ASCULTĂ! Ascultându-i pe copii şi tineri, realizezi un prim pas pentru a-i creşte sănătos şi în siguranţă”.