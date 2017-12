31 mai - Ziua mondială de luptă împotriva fumatului

De Ziua mondială de luptă împotriva fumatului, care se celebrează pe 31 mai, autorităţile din Sănătate readuc în prim plan campania iniţiată pe 1 mai pentru creşterea nivelului de conştientizare a populaţiei cu privire la efectele consumului de tutun, inclusiv ale fumatului pasiv, şi la beneficiile adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără fumat.

Potrivit şefului Biroului de programe de sănătate şi educaţie pentru sănătate din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Loti Popescu, campania se derulează sub genericul „Avertismentele de sănătate privind tutunul”. “Grupul ţintă principal este populaţia generală, iar grupul ţintă specific este constituit de persoanele cu vîrsta cuprinsă între 15 şi 34 ani”, a explicat dr. Popescu. Pînă acum au fost distribuite pliante şi materiale HELP, au fost organizate activităţi de Educaţie pentru Sănătate în 25 de şcoli şi licee (concursuri, colaje, panouri tematice, joc de rol, ore de Educaţie pentru Sănătate ş.a.), întîlniri cu părinţii, cu cadrele didactice etc. Mesajul principal este „Iată adevărul: aceste imagini şi avertismente salvează vieţi!”. „Companiile de tutun folosesc ambalaje frumoase pentru a-şi face produsele atrăgătoare. În realitate, tutunul îmbolnăveşte şi ucide. Avertismentele prin imagini conving oamenii să renunţe la fumat”, a declarat dr. Popescu. Mesajele care vor fi transmise prin activităţile desfăşurate şi în următoarea perioadă sînt: fumatul provoacă accidente vasculare cerebrale; fumatul pasiv provoacă astm; tutunul provoacă afecţiuni ale cavităţii bucale; fumătorii mor mai tineri; fumatul blochează circulaţia sîngelui în artere, provoacă infarct miocardic şi accident vascular cerebral.