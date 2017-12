500 de elevi constănţeni din mediul rural şi-au primit bursele lunare

523 de elevi din mediul rural constănţean, care au obţinut cele mai bune rezultate la învăţătură în fiecare clasă de gimnaziu, au primit, ieri, din partea Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), primele burse de merit care vor fi acordate lunar. Recompensele pentru cei mai silitori elevi au fost oferite personal de preşedintele CJC, Constantinescu Nicuşor Daniel, iniţiatorul Hotărîrii Consiliului Judeţean nr. 291/2007, privind instituirea unor burse pentru elevii din mediul rural. Ieri au fost înmînate burse elevilor din localităţile: Siminoc, Topraisar, Mereni, Bărăganu, Cobadin, Deleni, Adamclisi, Ion Corvin, Dobromir, Tuzla, Costineşti, 23 August, Pecineaga, Valu lui Traian, Murfatlar, Poarta Alba şi Castelu. Primii trei elevi din clasele V – VIII, din fiecare şcoală, au primit burse lunare, din partea preşedintelui CJC, în valoare de 150, 100 şi 50 lei, în funcţie de podiumul stabilit în fiecare clasă pentru cei mai silitori elevi. Constantinescu Nicuşor Daniel a declarat că, după cum a promis, conducerea CJC a venit în ajutorul elevilor din mediul rural pentru a crea competitivitate între ei, dar şi în scopul de a împiedica fenomenul de abandon şcolar. „Programul de sprijinire a elevilor din mediul rural a început odată cu reabilitarea grădiniţelor şi şcolilor din mediul rural, care au fost uitate foarte mulţi ani de către cei care s-au perindat la conducerea autorităţilor judeţene. Am decis să ajutăm financiar şi material elevii pe considerentul că şi tinerii de la sate au aceleaşi drepturi cu cei de la oraş. Programul de acordare a burselor de merit este unicat în România, iar elevii din judeţul Constanţa se pot bucura că sînt primii din România care au posibilitatea de a fi motivaţi pentru a deveni cei mai buni. Aceşti bani lunari sînt destinaţi concurenţei dintre elevi astfel încît cei care obţin primele trei medii pe clasă să poată beneficia de aceşti bani. Sperăm ca prin această acţiune să mărim rata promovabilităţii la liceu a elevilor din mediul rural, care, în prezent, este de doar 15%. Le doresc elevilor de la sate să aibă aceleaşi şanse ca şi cei de la oraş”, a spus Constantinescu. El le-a reamintit elevilor din mediul rural că instuituţia pe care o conduce a aprobat, în ultima sa şedinţă, noi măsuri pentru modernizarea sistemului educaţional din judeţul Constanţa. Constantinescu Nicuşor Daniel a mai precizat că pentru şcolile din mediul rural vor fi implementate două proiecte din cadrul programului privind implementarea “Sistemului Educaţional Informatizat Judeţean (SEIJ) pentru susţinerea învăţămîntului din mediul rural. Proiectele se referă la acordarea de rechizite şcolare pentru cei aprox. 30.000 de elevi din clasele I - VIII din mediul rural, dar şi la dotarea unităţilor de învăţămînt cu calculatoare. “Timp de trei ani, şcolile din judeţ vor fi dotate cu calculatoare, plecînd de la un computer la zece elevi, la unul la cinci elevi, în al doile an, iar în cel de-al treilea an, şcolile vor avea un calculator la doi elevi“, a spus Constantinescu, subliniind că toate aceste proiecte sînt un real cîştig pentru elevii din judeţul Constanţa. Preşedintele CJC a reamintit că, de asemenea, primii trei elevi care termină clasa a VIII-a din fiecare şcoală din mediul rural vor primi burse lunare dacă vor intra la liceu. Constantinescu Nicuşor Daniel a mai declarat că, lunar, peste 1.800 de elevi cu rezultate bune la învăţătură vor primi burse în valoare totală de aproape 2 miliarde lei vechi. Astăzi, alte cîteva sute de elevi din localităţile: Ciocîrlia, Cumpăna, Agigea, Oltina, Băneasa, Lipniţa, Ostrov, Limanu, Albeşti, N. Vodă, Cerchezu, Saligny, Rasova şi Aliman vor primi burse de merit din partea CJC.