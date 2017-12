8 Martie în Clinica de Oncologie

Diagnostice care dor. Inimi frînte şi lacrimi. Durere şi o rază de speranţă. De Ziua Femeii, pacientele internate în Clinica de Oncologie şi cele bolnave de leucemie au zîmbit. O floare şi o vorbă bună le-au făcut să uite, chiar dacă pentru cîteva minute, de suferinţa cauzată de boală. Asociaţia Oncologic-Rom le-a făcut o surpriză celor 50 de femei internate în secţia de oncologie şi le-a dăruit cîte o carte despre ce înseamnă lupta cu cancerul, un buchet de flori şi produse de papetărie. “Nu sînt nişte cadouri scumpe, dar vin din inimă. Sper ca anul viitor, de 8 martie, să nu mai găsesc niciun pacient internat aici. Acest lucru presupune eradicarea cancerului, ceea ce ştiu că este imposibil, însă îmi doresc din tot sufletul ca cele mai multe dintre femeile de aici să învingă lupta cu boala nemiloasă. De asemenea, îmi doresc din suflet ca femeile să nu ştie ce este suferinţa, să nu mai simtă durere şi să se bucure de viaţă”, a declarat preşedintele Asociaţiei Oncologic-Rom, Corina Alexandru. Unele paciente de la Oncologie se află la capătul puterii şi simt că nu mai pot lupta. Acestea beneficiază de consiliere psihologică, tot prin intermediul Asociaţiei Oncologic-Rom. “Încerc să mă bucur de fiecare clipă din viaţă. Atît cît mai pot. Nu mă voi da bătută în faţa cancerului. Şi cred că îl voi învinge. Cînd am aflat, am fost distrusă şi mi-am spus că vreau să mor chiar în acel moment, ca să nu mă mai chinuiesc, după care mi-am dat seama că aceasta este o încercare pe care trebuie să o trec. Există zile cînd nu mă pot ridica din pat, cînd îmi este foarte rău, cînd mă gîndesc să renunţ, după care îmi aduc aminte că am o viaţă şi că pot şi trebuie să lupt pentru ea”, a spus Mihaela Vlad, una dintre paciente. Într-adevăr, sute de femei sînt diagnosticate lunar cu cancer mamar sau de col uterin, considerate cele mai frecvente afecţiuni oncologice. Medicii le sfătuiesc pe cele care cred că ar putea suferi de cancer să nu ezite să se adreseze unui specialist, deoarece aceste afecţiuni diagnosticate la timp pot fi tratate.