80% dintre catedrele din mediul rural au fost ocupate

Cadrele didactice care au obţinut la examenul de titularizare peste nota 7 - nota minimă pentru a putea obţine o catedră - au completat, în perioada 28-29 iulie, fişele de opţiuni. Amintim că examenul a fost susţinut pe 16 iulie de către 1.341 de candidaţi. Deşi iniţial s-au înscris 2.404 de cadre didactice, doar 1.525 s-au prezentat în ziua examenului. Dintre aceştia, 184 au fost eliminaţi, din diverse motive. Din cei 1.341 de participanţi, 243 au luat note sub 5, iar 469 au obţinut note între 5 şi 6,99. Numai 629 de candidaţi - 47% - au luat note cuprinse între 7 şi 9.99. În urma contestaţiilor depuse de profesorii nemulţumiţi de rezultate, numărul celor care au obţinut peste 7 şi care au dreptul de a-şi alege o catedră, a ajuns la 650. „Dintre profesorii care au promovat examenul de titularizare, doar 578 au completat fişele de opţiuni, restul alegînd să rămînă suplinitori. În ceea ce priveşte posturile scoase la concurs de către Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, acestea nu au fost ocupate în totalitate. Din cele 594 de catedre, doar 356 au fost ocupate, cele mai multe fiind în mediul rural. Faţă de ceilalţi ani, numărul de profesori titularizaţi a crescut. În 2006 au fost 177 de cadre didactice titularizate, în 2007 au fost 224, iar în 2008 sînt 356. Pe noi, acest lucru ne bucură, mai ales că în acest an am reuşit să acoperim 70-80% din necesarul de titulari în mediul rural”, a declarat inspectorul de resurse umane din cadrul ISJ, Nejdet Ismet Gevat. Cele 238 de catedre care nu au fost ocupate vor fi repartizate, în perioada 26 august-1 septembrie la suplinitori, aceştia urmînd să susţină examenul de suplinire pe 22 august.