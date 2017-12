9% dintre școlile constănțene, fără autorizații sanitare de funcționare

Peste 2.500 de școli din România nu au autorizații sanitare de funcționare, a anunțat ministrul Educației, Mihai Sorin Cîmpeanu, precizând că a fost încheiat un acord cu Ministerul Dezvoltării pentru remedierea problemelor de infrastructură care au dus la această situație. ”S-a semnat, săptămâna trecută, un parteneriat cu Ministerul Dezvoltării pentru reabilitarea acestor şcoli şi pentru transportul şcolar. Până în martie vor fi distribuite, la nivel naţional, încă 465 de microbuze şcolare, urmând să se lanseze licitaţia, iar până la sfârşitul anului 2015 să se achiziţioneze încă 1.016 microbuze”, a declarat ministrul. La Constanța, numărul unităților școlare care nu reușesc să obțină avizele sanitare de funcționare este tot mai mic, a anunțat inspectorul școlar general din cadrul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța, prof. univ. dr. Răducu Popescu. ”În fiecare an, unitățile administrativ-teritoriale, directorii, primăriile, consiliile locale sunt preocupate pentru îndeplinirea acestor condiții și de la an la an sunt tot mai puține școli ce nu obțin avizele”, a spus prof. Popescu. În septembrie 2014, 44 de școli și grădinițe își începeau activitatea fără să aibă avizele sanitare de funcționare, respectiv 9% din totalul instituțiilor de învățământ din județ. Mai exact, din cele 500 de unități școlare și structuri arondate de la nivelul județului, cinci unități școlare cu personalitate juridică și 39 de structuri arondate nu aveau la 15 septembrie autorizație de funcționare, potrivit situației centralizate de ISJ. Din această lună și până în iunie, 36 de unități școlare din județ vor primi vizita unor evaluatori externi care vor stabili dacă respectivele grădinițe, școli și licee îndeplinesc nivelul minim de calitate în educație. Evaluarea unităților școlare va fi finanțată prin fonduri europene, după ce Agenția Română de Asigurare a Calității Învățământului Preuniversitar a câștigat două proiecte prin care va verifica nivelul de calitate în educație și va sprijini școlile pentru creșterea calității educaționale. În vizitele lor, evaluatorii externi vor vorbi cu toți actorii implicați în actul educațional, respectiv elevi, profesori, părinți, directori, consilii de administrație, comunitate locală și agenți economici în cazul școlilor profesionale. Aceștia vor urmări dacă școlile au sau nu avizele sanitare, vor evalua resursa umană calificată, calitatea actului educațional, rezultatele învățării, activitățile didactice și modul în care școala asigură progres fiecărui elev în parte.